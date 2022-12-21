В Новосибирске за неделю выявили более 45 тысяч новых случаев заболевания ОРВИ

В Новосибирской области заболеваемость гриппом и ОРВИ стремительно растет. В период с 12 по 18 декабря в регионе выявили более 45 тысяч новых случаев заболевания, пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что выявленные за неделю показатели превышают данные прошлой недели на 14 538 случаев. При этом в ведомстве уточнили, что тогда в регионе было зафиксировано 31 257 пациентов с ОРВИ. Основная часть заболевших – взрослые, а также дети от 7 до 14 лет.

Кроме того, в регионе зафиксировали более 140 случаев заболевания гриппом. За прошедшую неделю было выявлено 72 случая, добавили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в период роста заболеваемости важно не пренебрегать профилактическими мерами. Новосибирцев призывают носить маски, пользоваться антисептиком и почаще мыть руки.

А также при первых симптомах болезни обращаться к лечащему врачу. Кроме того, в ведомстве заболевших призвали не заниматься самолечением и не выходить на работу, чтобы не заражать других людей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности, но уже не в связи с коронавирусом, а по причине увеличения количества заболевших «традиционными» болезнями.

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