 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков

  • 26/02/2019, 13:45
В личном кабинете маркетплейса недвижимости «ДомКлик» представлены функции поддержки через чат, оформления страхового полиса и заказа справки онлайн.

Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиковВ течение 10 минут запрошенные документы направляются клиентам по электронной почте — теперь ехать в банк за ними не нужно. Сервис уже доступен 1,3 млн ипотечных заемщиков банка и предоставляется бесплатно.

Сбербанк продолжает развитие функционала портала «ДомКлик», который помогает клиентам решать любые вопросы, связанные с приобретением жилья, — от выбора объекта недвижимости до его регистрации. Теперь в маркетплейсе недвижимости начала работу дистанционная поддержка клиентов после оформления ипотеки. Ранее заемщики могли получить консультации и справки только в отделениях банка.

В личном кабинете «ДомКлик» у клиентов появилась возможность получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, оформить или продлить страховой полис, заказать справку (например, об использовании материнского капитала), находясь в любой точке мира. В течение 10 минут клиенты получают необходимые документы по электронной почте, не тратя время на визит в банк.

Личный кабинет позволяет отслеживать, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу. Здесь же можно скачать зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности.

Пользоваться личным кабинетом уже сегодня может около 1,3 млн ипотечных заемщиков Сбербанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.

— Дистанционная поддержка и безбумажное обслуживание экономят время наших клиентов и предоставляются бесплатно. Постоянно совершенствуя «ДомКлик», мы создаем маркетплейс недвижимости полного цикла, который переводит все процессы в цифровой вид, делая их быстрее, удобнее и надежнее для наших партнеров и клиентов, — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

 Фото: Ростислав Нетисов 

Популярное с сайта

Жаркая Паназия

Жаркая Паназия. Теплые цены

26/02/2019, 15:49
Эту весну в Leto-café встречают по-настоящему жаркими новинками – блюдами нового меню «Жаркая Паназия».
Завод «Искра» поставляет детонирующие системы на экспорт

До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

26/02/2019, 15:45
В 2019 году предприятие увеличивает темпы производства, чтобы удовлетворить запросы партнеров.
Новосибирские хипстеры покупают кофейни

Новосибирские хипстеры покупают кофейни

26/02/2019, 15:42
Эксперты Авито проанализировали рынок готового бизнеса для хипстеров в Новосибирске.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

АИР привлек в регион более 4,8 млрд рублей инвестиций

26/02/2019, 21:01

В Мошково создают промышленно-логистический парк

26/02/2019, 20:54

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

26/02/2019, 19:27

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

26/02/2019, 17:52

Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

26/02/2019, 17:28

Жаркая Паназия. Теплые цены

26/02/2019, 15:49

До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

26/02/2019, 15:45

Новосибирские хипстеры покупают кофейни

26/02/2019, 15:42

В Новосибирской области собственники избавляются от домов и коттеджей

26/02/2019, 13:56

Объявлены новые торги на проведение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

26/02/2019, 12:56

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска