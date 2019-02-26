В Новосибирской области собственники избавляются от домов и коттеджей

Общее число загородных домов в окрестностях Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. А число коттеджей стоимостью свыше 50 млн руб. за этот период подскочило в 6 раз — до 23 штук, подсчитали специалисты сайта N1.RU.

Отмечается, что средние цены на коттеджи заметнее всего изменились за пределами Новосибирска. Теперь средняя цена дома как на территории Новосибирска, так и за его пределами составляет 9 млн руб. Год назад коттеджи за городом были в среднем на 23% дешевле городских.

Лидером по среднем ценам среди коттеджных направлений, как и в прошлом году, вновь стал Красноообск, где цена за год поднялась максимально — на 40%. Теперь средняя цена объекта здесь составляет 24 млн руб. а в прошлом году особняк стоил 17,3 млн руб.

— В Новосибирской области сейчас два лидера по численности дорогих коттеджей в продаже — это Заельцовский район города и Бердск. Суммарно на эти два направления приходится четверть всех загородных домов. Средние цены в течение года здесь немного снизились, — замечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk