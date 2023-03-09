Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО в 2022 г на 5,9%, компаний — на 14,6%

Средства населения в Сбербанке за 2022 год увеличились на 5,9% и по состоянию на 31 декабря составили 18,499 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 14,6% - до 11,377 триллиона, следует из отчетности банка по МСФО.