В Новосибирске создается лесной парк «Заельцовский бор»

Проекты постановлений правительства Новосибирской области «О создании лесного парка «Заельцовский бор» и «Об утверждении положения о лесном парке «Заельцовский бор» одобрены на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Документы разработаны во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п о необходимости создания лесного парка — проекты постановлений предусматривают принятие решения о создании лесного парка на территории Новосибирска и Новосибирского района площадью 5,6 тысяч га и утверждения положения о нем, — отмечает Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

— Проектом положения предусматривается дифференцированный режим особой охраны. Для этого территория лесного парка разделена на три функциональные зоны, для каждой из которой предусмотрен свой режим охраны. Режим особой охраны не отменяет решений по развитию территории, принятых до создания лесного парка. Интересы жителей и предпринимателей учтены, — подчеркнул Шестернин.

Основной целью создания лесного парка является охрана природных комплексов и рекреационного потенциала лесного массива, расположенного на этой территории. Отмечается, что парк создается без изъятия участков у их пользователей, владельцев и собственников.

Лесной парк «Заельцовский бор» площадью порядка 9 212 га создается на территории Новосибирского района Новосибирской области и города Новосибирска.

Напомним, что в 2021 году постановление о создании лесного парка «Заельцовский бор» подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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