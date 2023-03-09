Выпадение волос у женщин: причины и методы лечения

Ежедневное выпадение небольшой части волос — естественный процесс обновления покровов. Но, если волос стало в разы меньше, нужно изменить свой образ жизни и питание, а в некоторых случаях лишнем не будет и вовсе обратиться к профессиональному трихологу и заняться комплексным лечением волос.

Признаки выпадения волос

после мытья головы выпадает более 15 волосков;

на расческе остается большое количество волос;

на голове появляются отдельные «островки», лишенные волос;

может быть частичное выпадение ресниц и бровей;

зуд и шелушение кожных покровов головы.

При наличии данных симптомов, стоит незамедлительно проконсультироваться со специалистом по здоровью волос.

Выпадение волос часто связано с определенными нарушениями или заболеваниями в организме. Чтобы правильно бороться с алопецией (облысения), нужно разобраться в причинах ее появления.

Причины выпадения волос

генетическая предрасположенность;

действие вредных химических веществ, радиации – часто выпадение волос происходит после проведения химиотерапии при лечении онкологии;

развитие аутоиммунных заболеваний;

болезни желудочно-кишечного тракта;

нарушенное кровообращение кожи головы и шейного отдела;

развитие инфекций, распространение паразитов;

перенесенные операции и травмы;

неправильное питание или изнурительные диеты;

недостаток витаминов в организме;

сильный стресс, депрессия;

длительный прием лекарственных средств.

Такого рода причины облысения могут касаться как мужчин, так и женщин.

Но подробнее остановимся на женщинах.

В большинстве случаев причиной неприятной проблемы могут стать изменения гормонального фона женщины. Частое выпадение волос начинается через несколько недель после родов и может продолжаться до нескольких месяцев. Причины в повышенном уровне стресса, усталости, недосыпе, снижении уровня белка в организме.

Кроме того, волосы могут выпадать во время самой беременности, особенно, если будущая мама не придерживается сбалансированного питания. Из-за дефицита нутриентов появляется облысение, так как большая часть питательных и полезных веществ уходит на поддержание здоровья малыша в утробе.

Организм женщины в возрасте от 40 лет снова претерпевает гормональную перестройку из-за того, что готовится к менопаузе. Нестабильное эмоциональное состояние женщины в этот период и снижение метаболизма также сказывается на состоянии волосяных фолликул, волосы получают недостаточное питание и ослабевают.

Что касается неправильного ухода за волосами: постоянное использование фена, плойки или утюжка для волос, окрашивание химическими веществами и прочее лишь усугубляют уже имеющуюся проблему и вряд ли самостоятельно могут стать истинной причиной облысения.

Виды выпадения волос

Очаговое или гнездное – на голове возникают отдельные «гнезда», на которых поначалу волосы редеют, а затем полностью выпадают. Очаги выпадения имеют четкие контуры. Часто такой вид алопеции можно наблюдать у мужчин. У женщин она сопровождается выпадением ресниц и бровей.

– на голове возникают отдельные «гнезда», на которых поначалу волосы редеют, а затем полностью выпадают. Очаги выпадения имеют четкие контуры. Часто такой вид алопеции можно наблюдать у мужчин. У женщин она сопровождается выпадением ресниц и бровей. Симптоматическое или диффузное – волосы выпадают равномерно по всей голове, а оставшиеся волоски истончаются и редеют. Облысение в этом случае является следствием серьезного хронического заболевания. Выпадение проходит после проведения курса лечения основного заболевания.

– волосы выпадают равномерно по всей голове, а оставшиеся волоски истончаются и редеют. Облысение в этом случае является следствием серьезного хронического заболевания. Выпадение проходит после проведения курса лечения основного заболевания. Андрогенное – это распространенный вид выпадения волос у мужчин. Необратимый процесс, который приводит к полной потере волос на голове. Облысение начинается неожиданно в лобной зоне – у мужчин и в области пробора – у женщин. Первыми признаками андрогенного выпадения является сильное истончение волос и уменьшение их количества. Если вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту, можно полностью остановить процесс алопеции, однако потерянные волосы вернуть уже нельзя.

– это распространенный вид выпадения волос у мужчин. Необратимый процесс, который приводит к полной потере волос на голове. Облысение начинается неожиданно в лобной зоне – у мужчин и в области пробора – у женщин. Первыми признаками андрогенного выпадения является сильное истончение волос и уменьшение их количества. Если вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту, можно полностью остановить процесс алопеции, однако потерянные волосы вернуть уже нельзя. Себорейное – часто встречается именно у женщин. Себорея – состояние кожи головы, при котором происходит обильное салоотделение. В результате на коже головы образуется роговой слой, который сопровождается зудом головы, шелушением и выпадением волос. Процесс выпадения в этом случае является обратимым, нужно лишь вылечить причину.

– часто встречается именно у женщин. Себорея – состояние кожи головы, при котором происходит обильное салоотделение. В результате на коже головы образуется роговой слой, который сопровождается зудом головы, шелушением и выпадением волос. Процесс выпадения в этом случае является обратимым, нужно лишь вылечить причину. Наследственное – часто выпадению в следствие генетической предрасположенности сопутствует ломкость ногтей и дистрофия зубов. Это частая причина облысения у мужчин, у женщин встречается крайне редко.

– часто выпадению в следствие генетической предрасположенности сопутствует ломкость ногтей и дистрофия зубов. Это частая причина облысения у мужчин, у женщин встречается крайне редко. Рубцовое – на месте сильного травмирования образуются рубцы и шрамы. На этом месте волосяные фолликулы перестают расти пожизненно. Спровоцировать рубцовое облысение могут перенесенные инфекционные заболевания, ожоги или травмы.

Анализы при выпадении волос

При наличии первых признаков выпадения волос начните с консультации врача – трихолога. С помощью компьютерной диагностики (трихограммы) специалист определит количество и диаметр волос, состояние кожи и сальных желез.

Также для точной диагностики причин алопеции вам могут предложить пройти осмотр у других узких специалистов: гинеколога, эндокринолога, невролога, терапевта.

Гинеколог поможет скорректировать гормональные нарушения. Если же причина выпадения волос кроется в наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, стоит обратиться за консультацией гастроэнтеролога.

Вам предложат сдать

развернутый анализ крови,

кровь на биохимию,

развернутый анализ мочи,

тесты на паразитов,

анализы на женские половые гормоны,

детальный анализ волос на наличие токсинов,

тестирование волос для оценки минерального статуса.

По итогу врач сможет назначить подходящее лечение.

Способы лечения выпадения волос

Для лечения алопеции нужно использовать комплексный подход: массаж, лекарственные средства и витаминные комплексы, использование специализированных шампуней и салонные процедуры. Важно отметить, что отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и восстановление режима сна и бодрствования также играют большую роль при терапии выпадения волос.

Методы лечения выпадения волос

Хирургический — рубцовой алопеции можно произвести пересадку волосяных фолликул. Хирургические операции многим пациентам не по карману, а для кого-то операции – не приемлемое решение из-за наличия противопоказаний.

— рубцовой алопеции можно произвести пересадку волосяных фолликул. Хирургические операции многим пациентам не по карману, а для кого-то операции – не приемлемое решение из-за наличия противопоказаний. Физиотерапия. Лечебные средства наносятся на кожу и нагреваются при помощи специальных приборов. Здесь в ход идет лазерная терапия. Лазер стимулирует все обменные процессы в организме и лечение волос происходит активнее.

Лечебные средства наносятся на кожу и нагреваются при помощи специальных приборов. Здесь в ход идет лазерная терапия. Лазер стимулирует все обменные процессы в организме и лечение волос происходит активнее. Инъекционный метод — улучшает рост волос, пробуждает «спящие» луковицы, устраняет перхоть и борется с заболеваниями кожи головы при помощи введения в кожу головы специальный коктейль. Комплекс препаратов для процедуры содержит в себе все необходимые витамины, микроэлементы, питательные вещества, полезные аминокислоты и прочее.

— улучшает рост волос, пробуждает «спящие» луковицы, устраняет перхоть и борется с заболеваниями кожи головы при помощи введения в кожу головы специальный коктейль. Комплекс препаратов для процедуры содержит в себе все необходимые витамины, микроэлементы, питательные вещества, полезные аминокислоты и прочее. Терапевтический метод – использование мазей, масок, шампуней, кондиционеров, народных средств.

Помните, что народные средства не могут справиться с проблемой облысения лучше, чем профессиональные салонные процедуры.

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