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Выпадение волос у женщин: причины и методы лечения

  • 09/03/2023, 14:20
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Выпадение волос у женщин
Что делать, если волос стало в разы меньше, и на голове уже виднеются залысины?

Ежедневное выпадение небольшой части волос — естественный процесс обновления покровов. Но, если волос стало в разы меньше, нужно изменить свой образ жизни и питание, а в некоторых случаях лишнем не будет и вовсе обратиться к профессиональному трихологу и заняться комплексным лечением волос.

Признаки выпадения волос

  • после мытья головы выпадает более 15 волосков;
  • на расческе остается большое количество волос;
  • на голове появляются отдельные «островки», лишенные волос;
  • может быть частичное выпадение ресниц и бровей;
  • зуд и шелушение кожных покровов головы.

При наличии данных симптомов, стоит незамедлительно проконсультироваться со специалистом по здоровью волос.

Выпадение волос часто связано с определенными нарушениями или заболеваниями в организме. Чтобы правильно бороться с алопецией (облысения), нужно разобраться в причинах ее появления.

Причины выпадения волос

  • генетическая предрасположенность;
  • действие вредных химических веществ, радиации – часто выпадение волос происходит после проведения химиотерапии при лечении онкологии;
  • развитие аутоиммунных заболеваний;
  • болезни желудочно-кишечного тракта;
  • нарушенное кровообращение кожи головы и шейного отдела;
  • развитие инфекций, распространение паразитов;
  • перенесенные операции и травмы;
  • неправильное питание или изнурительные диеты;
  • недостаток витаминов в организме;
  • сильный стресс, депрессия;
  • длительный прием лекарственных средств.

Такого рода причины облысения могут касаться как мужчин, так и женщин.

Но подробнее остановимся на женщинах.

В большинстве случаев причиной неприятной проблемы могут стать изменения гормонального фона женщины. Частое выпадение волос начинается через несколько недель после родов и может продолжаться до нескольких месяцев. Причины в повышенном уровне стресса, усталости, недосыпе, снижении уровня белка в организме.

Кроме того, волосы могут выпадать во время самой беременности, особенно, если будущая мама не придерживается сбалансированного питания. Из-за дефицита нутриентов появляется облысение, так как большая часть питательных и полезных веществ уходит на поддержание здоровья малыша в утробе.

Организм женщины в возрасте от 40 лет снова претерпевает гормональную перестройку из-за того, что готовится к менопаузе. Нестабильное эмоциональное состояние женщины в этот период и снижение метаболизма также сказывается на состоянии волосяных фолликул, волосы получают недостаточное питание и ослабевают.

Что касается неправильного ухода за волосами: постоянное использование фена, плойки или утюжка для волос, окрашивание химическими веществами и прочее лишь усугубляют уже имеющуюся проблему и вряд ли самостоятельно могут стать истинной причиной облысения.

Выпадение волос у женщин

Виды выпадения волос

  • Очаговое или гнездное – на голове возникают отдельные «гнезда», на которых поначалу волосы редеют, а затем полностью выпадают. Очаги выпадения имеют четкие контуры. Часто такой вид алопеции можно наблюдать у мужчин. У женщин она сопровождается выпадением ресниц и бровей.
  • Симптоматическое или диффузное – волосы выпадают равномерно по всей голове, а оставшиеся волоски истончаются и редеют. Облысение в этом случае является следствием серьезного хронического заболевания. Выпадение проходит после проведения курса лечения основного заболевания.
  • Андрогенное – это распространенный вид выпадения волос у мужчин. Необратимый процесс, который приводит к полной потере волос на голове. Облысение начинается неожиданно в лобной зоне – у мужчин и в области пробора – у женщин. Первыми признаками андрогенного выпадения является сильное истончение волос и уменьшение их количества. Если вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту, можно полностью остановить процесс алопеции, однако потерянные волосы вернуть уже нельзя.
  • Себорейное – часто встречается именно у женщин. Себорея – состояние кожи головы, при котором происходит обильное салоотделение. В результате на коже головы образуется роговой слой, который сопровождается зудом головы, шелушением и выпадением волос. Процесс выпадения в этом случае является обратимым, нужно лишь вылечить причину.
  • Наследственное – часто выпадению в следствие генетической предрасположенности сопутствует ломкость ногтей и дистрофия зубов. Это частая причина облысения у мужчин, у женщин встречается крайне редко.
  • Рубцовое – на месте сильного травмирования образуются рубцы и шрамы. На этом месте волосяные фолликулы перестают расти пожизненно. Спровоцировать рубцовое облысение могут перенесенные инфекционные заболевания, ожоги или травмы.

Анализы при выпадении волос

При наличии первых признаков выпадения волос начните с консультации врача – трихолога. С помощью компьютерной диагностики (трихограммы) специалист определит количество и диаметр волос, состояние кожи и сальных желез.

Также для точной диагностики причин алопеции вам могут предложить пройти осмотр у других узких специалистов: гинеколога, эндокринолога, невролога, терапевта.

Гинеколог поможет скорректировать гормональные нарушения. Если же причина выпадения волос кроется в наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, стоит обратиться за консультацией гастроэнтеролога.

Вам предложат сдать

  • развернутый анализ крови,
  • кровь на биохимию,
  • развернутый анализ мочи,
  • тесты на паразитов,
  • анализы на женские половые гормоны,
  • детальный анализ волос на наличие токсинов,
  • тестирование волос для оценки минерального статуса.

По итогу врач сможет назначить подходящее лечение.

Выпадение волос у женщин

Способы лечения выпадения волос

Для лечения алопеции нужно использовать комплексный подход: массаж, лекарственные средства и витаминные комплексы, использование специализированных шампуней и салонные процедуры. Важно отметить, что отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и восстановление режима сна и бодрствования также играют большую роль при терапии выпадения волос.

Методы лечения выпадения волос

  • Хирургический — рубцовой алопеции можно произвести пересадку волосяных фолликул. Хирургические операции многим пациентам не по карману, а для кого-то операции – не приемлемое решение из-за наличия противопоказаний.
  • Физиотерапия. Лечебные средства наносятся на кожу и нагреваются при помощи специальных приборов. Здесь в ход идет лазерная терапия. Лазер стимулирует все обменные процессы в организме и лечение волос происходит активнее.
  • Инъекционный метод — улучшает рост волос, пробуждает «спящие» луковицы, устраняет перхоть и борется с заболеваниями кожи головы при помощи введения в кожу головы специальный коктейль. Комплекс препаратов для процедуры содержит в себе все необходимые витамины, микроэлементы, питательные вещества, полезные аминокислоты и прочее.
  • Терапевтический метод – использование мазей, масок, шампуней, кондиционеров, народных средств.

Помните, что народные средства не могут справиться с проблемой облысения лучше, чем профессиональные салонные процедуры.

Ранее редакция публиковала Лунный календарь цветовода на март 2023.

Фото: freepik.com

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Регионы: Россия

Теги : причины выпадения волос у женщин здоровье алопеция


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