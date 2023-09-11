Сбербанк нарастил средства физлиц в августе

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне Сбербанк с 17 августа повысил ставки по рублевым вкладам.

«Мы увеличили ставки по вкладам, в результате средства физических лиц выросли», — сказал председатель правления Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ.