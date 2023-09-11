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Сбербанк нарастил средства физлиц в августе

  • 11/09/2023, 17:26

Сбербанк в августе благодаря росту ставок по вкладам нарастил объем средств физических лиц, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

СберЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне Сбербанк с 17 августа повысил ставки по рублевым вкладам.

«Мы увеличили ставки по вкладам, в результате средства физических лиц выросли», — сказал председатель правления Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер вклады банки


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