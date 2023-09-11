В Новосибирской области увеличилось число случаев рака кожи в 2023 году

Выявлено 1487 случаев злокачественных опухолей кожи в Новосибирской области за 8 месяцев этого года. Отмечается, что в 2022 году было выявлено 1446 случаев. Рак кожи в регионе занял первое место среди всех онкологический заболеваний, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

— Такая высокая выявляемость рака кожи связана с локализацией новообразований, — отметил главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

Он также пояснил, что в 90% случаях на первой и второй стадиях выявляется базальноклеточный рак, который можно вылечить.

Основной причиной возникновения онкологии является ультрафиолетовое излучение, которое проникает в глубокие слои кожи и способно повреждать ДНК. Эти поломки накапливаются в организме и когда их становится критически много, то развивается злокачественный процесс. Пик рака кожи приходится на возраст от 65 лет.

Самый высокий риск имеют люди пожилого возраста и имеющие папилломавирус.

Напомним, что по структуре заболеваемости регион не отличается от общероссийских и общемировых тенденций: на первом месте — онкозаболевания кожи, на втором — молочной железы, на третьем — кишечника, на четвертом — легких. Кроме того, как отмечают в областном Минздраве, в последнее время наблюдается тенденция роста онкозаболеваний предстательной железы. Основную группу риска составляют люди с хроническими заболеваниями, избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие наследственность по раку молочных желез и кишечника.

— На ранних стадиях рака за 10 месяцев 2022 года в Новосибирской области выявлены 59,2% больных из вновь зарегистрированных, — говорится в ответе за подписью министра здравоохранения области Константина Хальзова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ребенок впал в кому, пока его лечили от отравления.