Управляющей пансионата Рэмели в Новосибирске продлили срок домашнего ареста

Суд продлил срок домашнего ареста управляющей пансионатом «Рэмели» Елене Наумовой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального суда Новосибирска

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 08.09.2023 в отношении Наумовой Елены продлен срок домашнего ареста до 13 ноября 2023 года, — оговорится в сообщении.

Наумова обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее сообщалась, что пансионат является одним из отделений частного дома престарелых. Огромный резонанс получила история ветерана Ивана Ларионова, который после пребывания в учреждении скончался в больнице.

Ранее редакция сообщала о том, что пансионат «Рэмели» могут закрыть из-за нарушений техники пожарной безопасности.