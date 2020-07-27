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Выборы 2020

Задача кампании-2020: сохранить ключевые фигуры во фракциях КПРФ и ЕР

  • 27/07/2020, 14:57
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Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов о гибкости парламентских партий, активности непарламентских объединений и роли избиркомов в тиражировании «грязных» избирательных технологий.

— Андрей, сейчас заканчивают регистрацию участники избирательной кампании 2020 года. Насколько поменялся расклад с традиционного противостояния КПРФ и ЕР? Было ли оно изначально?

— На момент заявки списков кандидатов расклад говорит о существовании негласных базовых договоренностей между ЕР и КПРФ, суть которых — не создавать больших помех в переизбрании ключевых членов фракций. Есть и точечные решения, позволяющие судить о локальных компромиссах с отдельными политиками и бизнесменами. Крупнейшие партии региона ведут себя довольно гибко, рассчитывая плюс-минус сохранить численность фракций в заксобрании и горсовете. Поэтому губернатор и мэр, возглавляя конкурирующие списки кандидатов, могут удержаться над схваткой.

В то же время на некоторых округах конкуренция между представителями ЕР и КПРФ будет очень острой. За периметром сделки остаются прочие партии и независимые кандидаты, которые существенно обостряют борьбу, делая результат непредсказуемым. В некоторых случаях они пользуются негласной поддержкой областной или городской власти, не вписывающейся в компромисс между ЕР и КПРФ.

— Заявили о себе новые политические силы, в частности, партии «Новые люди», «За правду», а также условно новые «Коммунисты России», «Зеленые», кандидаты которых практически неизвестны массовому избирателю. Какова может быть их миссия? Кто за ними может стоять?

— Некоторые партии, как, например, «Новые люди», «За правду» и «Партия прямой демократии», за счет текущих региональных кампаний пытаются наработать базис для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году и создать видимость палитры новых сил для дезориентации оппозиционно настроенных избирателей, прежде всего, молодежи. Это московские проекты, не связанные с новосибирскими элитами. Цена перехода на федеральный уровень — один мандат в региональном парламенте. В новосибирских реалиях единичка — задача-максимум для новичков. Даже не все ее перед собой ставят по-честному.

У «Зеленых» другая история. Эта партия уже обеспечила себе участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. В Новосибирске у «Зеленых» активная организация, они хотят выйти на новые рубежи, готовят плацдарм для следующих региональных кампаний.

«Коммунисты России» — частые гости на новосибирских выборах. КПРФ пользуется немалой поддержкой, поэтому логично, что партия-дублер пытается с каждым циклом отвоевывать здесь все более существенную часть «левого» электората.

— Что можете сказать о коалиции «Новосибирск 2020»? Насколько, судя по персоналиям кандидатов и их раскладке по округам, данная коалиция может претендовать на серьезный результат? 

— Для КН-2020 выигрыш 2-3 мандатов — уже серьезный результат. Коалиция начала работать на округах поздно, ресурсов мало. Если бы не коронавирус с ограничениями, ситуация была бы иной. Впрочем, не было бы пандемии, конкуренты коалиции использовали бы против нее более внушительный арсенал средств. Шансы у «коалиционеров» есть на округах, где работают непопулярные депутаты, а также на некоторых вновь образованных округах. Если будут быстро бегать, активно повышать узнаваемость и популярность.

— Еще не начавшись, избирательная кампания уже оскандалилась появлением «спойлеров» на округах в Заельцовском и Первомайском районах. Эти случаи имеют одни корни или каждый из них по-своему уникален? Чем уникальны данные территории в разрезе избирательной кампании, что там потребовались «спойлеры»?  

— В Заельцовском районе речь идет про округа, где у пытающихся переизбраться депутатов КПРФ сильные соперники. На округе №22 за мандат заксобрания борются Андрей Жирнов (КПРФ) и независимый кандидат Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи». На городском округе №9 Василий Стрекалов из ЛДПР отбивает мандат депутата горсовета у Ивана Конобеева из КПРФ. Здесь появились первые однофамильцы — у Полякова и у Стрекалова. До регистрации «спойлеров» дело не дошло, благодаря резонансу вокруг скандала после признания Алексея Полякова в том, что его нанял для участия в выборах помощник Жирнова.

В Первомайском районе (округ №42) тезка появился против кандидата в горсовет от ЛДПР Дмитрия Курочкина, также жестко конкурирующего с представителем КПРФ. На момент нашего разговора идет почерковедческая экспертиза. Так что регистрация «спойлера» под вопросом.

В Советском районе анекдотичная ситуация — на округе депутата заксобрания, единоросса Алексея Андреева. Здесь кандидатом заявился его родной брат Андрей Андреев, позже объявивший, что его нанял помощник девелопера Владислава Плотникова. Алексей Андреев соперничал с Плотниковым на праймериз ЕР и сумел добиться права идти одномандатником, хоть и занял второе место. Плотников довольствовался местом во главе списка территориальной группы. Очевидно, что демарш Андреева связан с конфликтом депутата и девелопера, но неочевидно — кто здесь инициатор.

Вообще это проблема: никто не проявляет желания и готовности досконально разбираться в случаях применения «грязных» технологий. Даже в таких откровенных историях, как с Поляковым. Есть живые свидетели, подписанные документы, скриншоты переписок. Правоохранительным органам было бы не проблемой изучить биллинг сотовых, чтобы выяснить локации и время переговоров. Но пока полиция и избирком бездействуют, провоцируя тиражирование таких приемов.

— Какие еще, скажем так, нечистоплотные технологии мы можем увидеть и с чьей стороны?

— Нас ждет разгул административного ресурса в разных проявлениях, коль скоро им будут пользоваться представители сразу двух партий власти. Все добрые и полезные дела вроде благоустройства, асфальтирования, ремонта и озеленения, происходящие в районах Новосибирска и области за счет бюджетов города и региона, преподносятся действующими депутатами как результат их личных стараний, включая давно запланированные мероприятия. И чиновники с этим не спорят в силу договоренностей. Юридически сложно доказать, что это подкуп избирателей, но, по сути, так во многих случаях и есть. В городе такой ресурс больше доступен коммунистам, в области — единороссам.

— Какие запросы к кандидатам у избирателей? Какова активность взаимодействия кандидатов с избирателями? Успешно ли кандидаты освоили и используют соцсети и иные интернет-ресурсы?

— Информированность о предстоящих выборах пока очень низкая. Желающих идти на выборы еще меньше. Масштабный прямой диалог кандидатов и избирателей только начался. Из-за ограничений этой весны политики взаимодействовали с народом преимущественно онлайн, мало кто похвастается здесь впечатляющей результативностью.

Задел есть у кандидатов, которые в период самоизоляции наладили реальную поддержку нуждающихся, пожилых людей, лиц в зоне риска — доставляли лекарства и продукты на дом, снабжали масками и санитайзерами, помогали чистить снег и убирать территории дворов и поликлиник. Но большинство депутатов отделывалось разовыми акциями для упоминания в соцсетях, людям такое не запоминается.

Запросы у избирателей в эту кампанию не отличаются от предыдущих. В первую очередь, депутат должен честно отстаивать интересы тех, кто его выбрал. Как бы пафосно и наивно это не звучало. У депутата должен быть жизненный и управленческий опыт. Он должен заниматься развитием и благоустройством округа, заботиться о слабых и нуждающихся. Еще можно выделить запрос на экологию — городская атмосфера и зеленые зоны волнуют новосибирцев больше, чем в прошлом цикле, и они ждут более активных действий для обеспечения экологической безопасности.

Невозможность проведения массовых мероприятий заставляет искать новые способы предвыборной мобилизации избирателей. Более востребованы стали телефонные обзвоны и SMS-информирование о деятельности кандидатов. Возрос интерес к «Умному голосованию» — другой подобной технологии массовой мобилизации сторонников пока нет.

— Каким может быть наиболее вероятный расклад политических сил в заксобрании и горсовете Новосибирска. Какова вероятность смены их руководителей, как это было в заксобрании в 2015 году?

— Из-за консенсуса между руководством области и города, охватывающего все ветви власти, смена спикеров видится маловероятной. Перемены будут на уровне вице-спикеров, глав комитетов и комиссий. Впрочем, практика нынешних составов горсовета и заксобрания показала: для высокой цитируемости и популярности, которые можно конвертировать во влиятельность, депутату не обязательно нужен пост, и даже без поддержки фракции можно обойтись.

— Можно ли рассматривать текущую кампанию как репетицию для предстоящих в следующем году выборов в Госдуму РФ?

— Для ряда политических сил — да, но все же нынешний расклад нельзя копипастить в прогноз на следующий год. В первую очередь, непонятно, сохранится ли пакт Травникова-Локтя, альянс ЕР и КПРФ. Векторы парламентской кампании определяются из Москвы. Федеральные тренды могут потребовать обнуления региональных компромиссов.

— Как оцениваете инициативу продления срока голосования с одного до трех дней в будущем? 

— По идее, это поможет поднять явку и упростит людям процедуру голосования. Участникам выборов это однозначно принесет новые риски и новые возможности. Наблюдение за выборами станет сложней и дороже. Это не значит, что резко вырастет число нарушений. Но властям придется прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить видимость легитимности.

Подготовила Евгения Серегина

Фотография предоставлена из личного архива А.Кузнецова

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