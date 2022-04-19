Сбербанк рассказал о своих социальных волонтерских проектах в Новосибирске

Представители банка рассказали о социальных проектах по развитию и поддержке финансовой и правовой грамотности детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках социального проекта по повышению правовой гармотности, волонтеры-сотрудники Сбера, совместно с преподавателями НГУЭУ и Министерством юстиции, проводят занятия для воспитанников новосибирских Центров помощи детям. На них сотрудники банка рассказывают ребятам о защите прав потребителей, основах трудового права, взаимодействии с государственными органами, социальных выплатах и льготах и т.д. Цикл интерактивных занятий стартовал в конце прошлого года.

Другой проект, посвященный финансовой грамотности, стартовал в феврале прошлого года – сотрудники Новосибирского отделения и Аппарата Сибирского банка Сбербанка начали цикл занятий для воспитанников Барышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году проект расширился и стал включать в себя еще два детских учреждения, которые расположены в Новосибирске. После окончания курса, порядка сорока выпускников узнают об основах финансовой грамотности. Программа обучения была разработана Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и адаптирована для воспитанников Центров помощи.

Всего по итогам прошлого года в социальных волонтерских проектах Сбера поучаствовали около 1300 детей из 45 учреждений.

Ольга Степанова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: