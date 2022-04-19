Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали российский рынок мотоциклов с пробегом с 1 по 18 апреля 2022 года. С начала года б/у мототехника в среднем подорожала на 50%, а предложение на рынке сократилось на 6%.

Наибольшей популярностью пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В 2022 году мотолюбители чаще всего интересовались японскими марками Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Также довольно большой спрос на немецкие байки BMW и российские Иж и Урал. Самые популярные виды мотоциклов — дорожные, эндуро, кросс и спортивные.

Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80%, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 млн рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50-60% — до 506 тыс. и 620 тыс. рублей соответственно. Популярные японцы в среднем подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тыс. рублей, Kawasaki — 420 тыс. рублей, а Suzuki — 385 тыс. рублей.

— В первом квартале 2022 года мы не видели повышенного спроса на мотоциклы, как это было с автомобилями. Интерес к покупке мототехники на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что мотоциклы на сегодняшний день в нашей стране — не утилитарный транспорт для каждого, а скорее увлечение или дорогостоящее хобби. При росте цен и сокращении предложения в дальнейшем часть рынка могут занять китайские мотоциклы. Например, русские бренды с китайским производством Regulmoto и Motoland уже несколько лет подряд набирают популярность в нашей стране, — отметил аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.

У экспертов Авито Авто иные результаты анализа динамики спроса на мототехнику. По данным сервиса, в период с 1 по 13 апреля 2022 года спрос на мототехнику с пробегом в Новосибирске вырос на 46%. По России в целом он вырос на 13,6% по сравнению со второй половиной марта и на 12,5% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост интереса к мототехнике по сравнению со второй половиной марта говорит о том, что в стране стартовал мотосезон, а прирост в годовом измерении может указывать на то, что россияне стали в целом чаще интересоваться покупкой мототранспорта.

Как отмечает руководитель проектов в Авито Авто Илья Зарембо, россияне все чаще предпочитают передвигаться на мотоциклах по городу: можно объехать пробки и нет проблем с парковкой. Также рост покупательского интереса к мототехнике связан с дефицитом и ростом цен на автомобили.

Несмотря на то, что цены на мототехнику с пробегом в России, как и цены автомобилей с пробегом, растут, купить мопед или мотоцикл по-прежнему можно значительно дешевле, чем автомобиль.

Так, по данным Авито Авто, в период с 1 по 13 апреля средняя цена мопеда или скутера с пробегом в Новосибирске выросла на 22,5% и составила 60 000 рублей. Средняя стоимость мотоцикла выросла на 50,8% за тот же период и составила 395 000 рублей.

Мотоциклы в Новосибирске пользуются большим интересом покупателей, чем мопеды и скутеры: на долю первых в городе приходится 56,7% спроса, на долю вторых – 43,3%.

По данным Авито Авто, наиболее востребованы в городе мотоциклы классов кросс и эндуро: 43,8% спроса на мотоциклы в целом пришлось на этот класс. Средняя цена мотоцикла такого класса с пробегом в Новосибирске в период с 1 по 13 апреля составила 199 000 рублей.

На втором месте по доле спроса — дорожные мотоциклы. Их доля в спросе составляет 34,4%. Средняя цена мотоцикла такого типа с пробегом в городе – 1 801 800 рублей.

Спортивные мотоциклы отвоевали долю рынка в 15,2% и заняли третье место по доле спроса на рынке мототехники с пробегом в Новосибирске. Их средняя цена в городе — 350 000 рублей.