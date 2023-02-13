«Попал в ДТП, нужны деньги!»

На территории региона вновь набирает оборот некогда популярный вид телефонного мошенничества: звонки от якобы попавшего в ДТП родственника, которому необходимы деньги, чтобы минимизировать неприятности с законом. Когда-то эта схема была популярной, впоследствии практически сошла на нет, а вот теперь переживает «ренессанс». Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

— В основном звонят престарелым гражданам на стационарные домашние телефоны, — рассказывает Кульков. — Такого вида преступления на территории Новосибирской области не было около 3 лет. Но вот, начиная с конца января-первых чисел февраля возобновилась эта практика. Работаем по профилактике данного вида преступления, стараемся пресечь. Ряд лиц задержаны, по остальным ведется дополнительная работа.

Еще одна распространенная схема, по словам начальника управления, на нет не сходила и продолжает действовать на протяжении длительного времени. Речь идет о деятельности так называемых «банкиров».

— Звонят, представляются сотрудниками банковской сферы, вводят в заблуждение по поводу того, что счета подвергнуты атаке, с них пытаются вывести деньги, предлагают открыть безопасные счета. Граждане верят и переводят деньги, — сообщает Андрей Кульков. — Пользуясь случаем, еще раз прошу: до родственников, знакомых довести данную информацию в целях профилактики такого вида преступлений.

Всего, по информации областного ГУ МВД, только за минувшую неделю псевдобанкиры и псевдопопаданцы в ДТП поправили свое материальное положение за счет доверчивых новосибирцев более чем на 44 млн рублей. С использованием информационных технологий за неделю совершены 160 преступлений подобного рода. Ежедневно регистрируются около 30—35 подобных фактов.

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