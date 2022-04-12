Сбербанк выдал первый в Сибири льготный кредит по программе Минпромторга

Кредиты организациям выдаются с целью пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев.

Такое льготное финансирование могут получить предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных Правительственной комиссией при Минпромторге России. Лимит субсидий, выделенных Сбербанку, составляет около 12,3 млрд рублей — это позволит банку выдать льготные кредиты на сумму более 150 млрд рублей. Клиенты Сбера уже начали получать финансирование по программе.

Первым заемщиком Сибирского банка стал холдинг «Сибирский цемент», входящий в число ведущих российских производителей строительных материалов. Компании холдинга имеют обширную географию деятельности – в частности, средства получили ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», АО «Ангарскцемент» и ООО «Красноярский цемент».

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка:

«Доведение мер господдержки до предпринимателей, столкнувшихся сейчас с проблемами, – одна из приоритетных задач Сбера. Первый кредитный договор по программе Минпромторга – это большой успех, однако, это только начало. Мы уверены, что льготное кредитование – это важная мера господдержки, которая поможет поддержать бизнес значимых предприятий Сибири».

Елена Синякова, вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем»: