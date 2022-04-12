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Бизнес добровольно-принудительно склоняют к оформлению участков под размещение самокатов

  • 12/04/2022, 11:20
Автор:
новости Новосибирска
С тех площадок, которые не будут оформлены, самокаты вывезут на штраф-стоянки.

В ближайшее время в мэрии Новосибирска определятся со сроками, в течение которых кикшеринговые компании должны будут убрать самокаты с территорий, не оформленных должным образом. Об этом в ходе оперативного совещания при главе города сообщил замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Денис Колмаков. По информации чиновника, в настоящее время компания Whoosh получила 28 разрешений на места парковки, компания «Юрент» разрешения не оформляла.

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Мэрия Новосибирска хочет, чтобы кикшеринговые компании платили за аренду земли

В преддверии сезона 2022 года с Whoosh и «Юрент» проведена встреча, озвучены условия дальнейшей работы, говорит Колмаков. Представителям компаний указано на возможность деятельности по прокату самокатов только на основании разрешений на использование земельных участков под парковки. Департамент готов оказывать содействие в развитии кикшеринга, однако, если ситуация не изменится, мы готовы принять соответствующие меры. В настоящее время прорабатывается механизм прекращения незаконного использования земельных участков, в том числе путем изъятия самокатов в рамках административного производства и помещения их на площадки временного хранения.

Кроме неготовности платить за аренду территории, кикшерингу вменяют и несоблюдение условий работы, принятых в прошлом году, одно из которых касается мест для парковки. Напомним, что соглашением предусмотрены 6 точек запрета парковок самокатов: зеленые зоны (парки, скверы), объекты транспортной инфраструктуры (проезжая часть, автопарковки), газоны и тротуары (если ширина пешеходной части составляет менее 2,2 м), ближе 5 м до остановок общественного транспорта, ближе 15 м до входов в станции метрополитена, а также ближе 30 м от памятников, монументов и других объектов культурного наследия. Что касается комплекса Монумент Славы, то передвижение и парковка самокатов запрещены не только вблизи монумента, но и всей территории парка.

В отсутствие разрешений на использование земельных участков, получение которых являлось одним из условий соглашений, операторы кикшеринга определяли места парковок самокатов в любом удобном для себя месте, сообщает замначальника департамента. В результате повсеместные парковки создали массу проблем: мешали работе уборочной техники, создавали помехи пешеходам в местах активного трафика. Имела место парковка на остановках общественного транспорта и у выходов метрополитена, порча элементов городского хозяйства и благоустройства (клумб, газонов и т. д.).

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На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

 Как сообщают в мэрии, уже в текущем году поступили обращения от граждан с жалобами на неудобства от парковок самокатов.

По словам чиновника, в настоящее время департамент совместно с главами районных администраций прорабатывает вопрос подготовки топографических планов с обозначением мест, разрешенных под официальную стоянку самокатов. Это, как считают в мэрии, позволит кикшеринговым компаниям сэкономить 2-5 ты6с рублей на каждом месте парковки самокатов.

Даю поручение: во-первых, проработать юридически возможности предъявления претензий, определить шаги в отношении компаний, чтобы навести порядок, заявил в ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ставлю задачу занять принципиальную позицию, а не ждать, пока они раскатаются. Они за прошлый сезон получили очень большую прибыль, судя по доступной нам информации. Поэтому игнорирование интересов новосибирцев, передвигающихся пешком, создание аварийных ситуаций недопустимо.

Напомним, что на прошлой неделе представители кикшеринговых компаний заявляли, что в настоящее время официального механизма сбора с них арендной платы за участки для размещения самокатов еще нет, и этот вопрос, как и другие аспекты работы, в настоящее время еще только обсуждается.

С 2021 года на территории Новосибирска действуют две кикшеринговые компании Whoosh и «Юрент», предоставляющие самокаты в краткосрочную аренду. В этом году первый сервис на 50% увеличил парк самокатов, второй — в 2 раза.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Самокат Парковка Мэрия кикшеринг власть благоустройство


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