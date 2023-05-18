В сериале Wink Originals снялись артисты НОВАТа

Кто именно стал героем сериала будет объявлено в рамках совместной акции провайдера и новосибирского театра оперы и балета.

Акция пройдет с 18 по 25 мая в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет».*** Подписчики смогут принять участие в розыгрыше и выиграть подписку на тариф «Трансформер» онлайн-кинотеатра Wink.

Над сериалом «Балет» работали «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink. Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

Директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин рассказывает:

«Мы рады предложить зрителям Wink очаровательно красивый, но честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съемками на настоящих сценах с участием лучших танцовщиков. “Балет” — больше, чем сериал. Он уже вышел с экранов в реальную жизнь, поскольку созданные для съемок постановки стали реальным балетным спектаклем, который сегодня идет на сцене».

Сериал рассказывает о том, как советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем возвращается спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор, и где она встречает свою прошлую любовь.

***Подробности проведения акции в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет».

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