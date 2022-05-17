СберЛогистика запускает склад в Новосибирске под объемы продаж СберМегаМаркета

В компаниях рассчитывают, что инициатива позволит существенно сократить сроки доставки заказов клиентам маркетплейса в регионе, а также позволит расширить партнерскую сеть за счет привлечения к сотрудничеству локальных производителей и дистрибьютеров.

Склад класса А расположен по адресу улица Даргомыжского, 8В и оснащен современным технологическим оборудованием для обработки более 20 000 грузовых мест и оперативного хранения ассортимента в размере более 250 000 единиц товара. Для безопасной разгрузки и погрузки предусмотрено семь доклевеллеров, в том числе для разгрузки фур. Склад также оборудован высотной стеллажной системой – полочным мезонином для хранения товара. Для быстрой выгрузки и размещения предусмотрены электропогрузчики и электророхли.

«Сейчас компании в сфере розничной и электронной торговли стремительно перестраивают процессы, решают проблемы с логистикой, прогнозированием спроса и доставкой. Сохранить доступность товаров для потребителей и поддержать продажи можно благодаря использованию полностью готовой инфраструктуры маркетплейса. Новосибирск — самый крупный сибирский город, спрос покупателей в котором у нас кратно растет. Так, количество заказов на СберМегаМаркете у жителей Новосибирской области в 1 квартале 2022 года увеличился на 3268% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы надеемся, что активный запуск работы склада и предлагаемые нами возможности будут способствовать развитию локальных продавцов и позволят нам стать более конкурентными в регионе по скорости доставки и качеству сервиса», — комментирует Антон Сизёмин, руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет. «Новосибирск является одним из приоритетных регионов для развития бизнеса нашей компании. Предоставляя весь спектр современных логистических и складских услуг, мы вносим свой вклад в развитие электронной коммерции не только на территории Новосибирска и Новосибирской области, но и даем возможность покупателям всего Сибирского региона получать заказы в минимальные сроки. Сотрудничество с нашей компанией даст бизнес-сообществу региона ряд неоспоримых преимуществ – получение заказов через крупнейшую собственную сеть постаматов и пунктов выдачи посылок, расположенную в шаговой доступности от покупателя, эффективную курьерскую доставку, отточенные операционные процессы, позволяющие держать высокий уровень качества и гибкий ценовой подход. Уверена, вместе мы сможем дать новый импульс развития бизнеса локальным производителям и продавцам.» — комментирует Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика».

Сейчас на мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет можно найти более 4,5 миллионов товаров. На текущий момент маркетплейс доставляет заказы более чем в 1000 городов России. Активная экспансия СберМегаМаркета в регионы России усиливается благодаря расширению использования складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи главного логистического оператора — СберЛогистики. На текущий момент оформить поставку товаров на фулфилмент можно также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2022 году планируется открытие складов в ряде других регионов.