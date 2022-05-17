Не потеряла актуальность за полвека: ветеран поделилась с новосибирскими компаниями системой бережливого производства

В прошлом году Мануэлла Арнольдовна обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением организовать внедрение разработанного под ее руководством метода эффективного управления высокотехнологичными производствами на предприятиях страны.

Речь шла о наработках структуры, которая появилась в 1960-х на Новосибирском заводе точного машиностроения – «Точмаш». Она отвечала за настройку производственных процессов: снижение доли брака и увеличение объемов выпуска. Возглавляла ее Мануэлла Дмитриева. Сначала система комплексного анализа продукции дала результаты на линии производства аппаратуры для авиапромышленности – магнетронов для дальней авиации, затем заработала на крупносерийном производстве магнитофонов «Комета».

Обращение ветерана из Администрации Президента передали в Региональный центр компетенций, который оказывает адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«Мы встретились с Мануэллой Арнольдовной, она показала свои архивы. Это колоссальный объем данных и расчетов, которые были собраны в ручном режиме. Система комплексного анализа продукции, которую применяли на «Точмаше», на некоторых операциях позволила снизить выпуск бракованной продукции почти на 40%. Эта очень важно и сейчас: компании вынуждены быстро реагировать на меняющиеся условия экономики и у них нет времени на исправление брака. А брак – это всегда потери, финансовые и производственные», – рассказывает руководитель РЦК Новосибирской области Камилла Волосская.

Сегодня 96-летняя Мануэлла Дмитриева передает знания современным специалистам, внедряющим на предприятиях инструменты бережливого производства. Уже несколько компаний-участников нацпроекта заявили, что готовы проанализировать работу своего производства вместе с Мануэллой Арнольдовной.

«Я уже тогда знала, что мы создали универсальный метод и он может быть использован на других производствах. Позже в журнале «ЭКО» была напечатана моя статья «Производство сложных приборов: как обеспечить качество?» И, что интересно, в это же время вышла публикация Исикава Каору, который написал о системе качества в Японии. Надо сказать, что этого времени не было никакой литературы, мы все делали самостоятельно. И я сделала вывод: раз две разные страны пошли одинаковым путем, то это правильный путь управления производством», – вспоминает Мануэлла Дмитриева.

Система комплексного анализа продукции, внедренная на «Точмаше» полвека назад, не потеряла актуальность и сейчас.