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ВТБ развивает удаленные сервисы обслуживания клиентов

  • 17/05/2022, 10:39
ВТБ активно развивает сервис видеоконсультаций для обслуживания клиентов.

Новости бизнесаФормат виртуального офиса уже работает на сайте в круглосуточном режиме. В перспективе банк планирует развивать услуги голосового банкинга.

ВТБ развивает видеобанкинг на российском рынке с 2021 года и первым из банков внедрил его для обслуживания клиентов на своем сайте. За время действия сервиса клиенты совершили уже свыше 10 тысяч видеозвонков по различным тематикам.

Сегодня по видеосвязи можно получить консультацию по большинству сервисных операций и оформить кредит наличными, кредитную карту, страхование по кредитным продуктам, а также заполнить заявку на ипотеку. В перспективе мы планируем дополнить его функционал сберегательными продуктами и возможностью оформления ипотеки. Особый интерес видеобанкинг представляет для людей с ограниченными возможностями и для клиентов старшего поколения. За счет работы виртуального офиса 24/7 сотрудники проводят больше консультаций и продаж банковских продуктов, чем в обычном отделении.

Обслуживание по видеосвязи похоже на обычный видеозвонок через Skype или FaceTime, при этом клиентам не требуется установка специализированного программного обеспечения. Достаточно на сайте vtb.ru нажать на виджет «Видеозвонок».

Еще одним перспективным направлением в банке является развитие голосового банкинга. Сегодня банк ВТБ уже предлагает пользователям ВТБ Онлайн услугу голосового ассистента. С момента запуска в ВТБ им воспользовались уже более 700 тысяч человек. За 4 месяца текущего года клиенты ВТБ совершили платежи и переводы на 46 млн рублей. Наиболее востребованными опциями у пользователей стали переводы по номеру телефона и открытие накопительных счетов. Диапазон его работы расширился на 230 тем и с начала года пополнился новыми услугами. В целом автоматизация канала выросла до 70%.

Голосовые помощники обладают огромным потенциалом для решения клиентских запросов и управления банковскими операциями. Пока ассистент работает в рамках мобильного приложения ВТБ Онлайн, но в перспективе ВТБ нацелен интегрировать его в контакт-центре и web-версии банка.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы сервис банки


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