СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов в Новосибирске

СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут в Новосибирске. Курьеры сервиса доставляют блюда из 209 ресторанов в 9 районах города*. Количество заведений увеличивается каждый день.

Сегодня в СберМаркете можно заказать любимые блюда как из самых востребованных сетей, так и из эксклюзивных ресторанов. «Пироговый Дворик», VЛАVAШE, Mac Eaters, «ГУСТО & ПРЯНО», BEERMAN, Machete, Империя Восходящего солнца, Burger Records, GUSI, New York Pizza, Hej!, ПыЖка, Poke Top, Jonathan Brewpab, «Академия Кофе», «Мама дома», Белок, Qballs, Shulz и многие другие заведения уже представлены в сервисе.

Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов:

«Доставка из ресторанов в СберМаркете очень быстро набирает популярность. И это закономерно: мы развиваем направление с любовью к клиентам, партнёрам и продукту, который делаем. Мы предлагаем самые выгодные условия на рынке. Клиентам — бесплатную доставку от 30 минут, дополнительную экономию по спецпредложениям и акциям, заботливую, отзывчивую и быструю службу поддержки. А партнёрам — новых клиентов, сравнительно невысокую конкуренцию, доставку профессиональными курьерами и мощную маркетинговую поддержку. Как раз сегодня запускается масштабная рекламная кампания во всех массовых каналах коммуникации — ТВ, радио и других».

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*Доставка доступна в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Дзержинском, Калининском, Первомайском, Советском, Ленинском и Кировском районах.