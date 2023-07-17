Алкорамки установят в новосибирском метро

Компания-разработчик прибора поясняет, что таким способом хочет обезопасить людей от травм на производстве, передает КП-Новосибирск.

— Главная задача обеспечить безопасность труда и рабочих процессов, а в глобальном смысле – уберечь сотрудников от несчастных случаев и сохранить здоровье и человеческие жизни, — добавили в компании «Лазерные системы».

Аналогичные алкорамки в настоящее время устанавливают в организациях для контроля за самочувствием работников. Так что, если в ситуации с метро есть возможность пересесть в такси или автобус, то здесь другого выхода, кроме как вернуться домой, просто нет.

Отмечается, что одурачить устройство тоже не выйдет, рамка способна почувствовать пары алкоголя даже через медицинскую маску.

Через рамку могут пройти 25 человек в минуту. Каждого из них устройство проверяет всего за одну секунду, уточнили в компании.

Ранее редакция сообщала, что на проектирование Дзержинской линии метро в Новосибирске выделено 540 млн рублей.