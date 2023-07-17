Дорогу на Котовского в Новосибирске перекроют для проезда автомобилей

В Ленинском районе Новосибирска до 22 июля закрывается проезд для автомобилей по улице Котовского. Причина — устранение дефекта на магистральной теплосети. Об этом сообщает Телеграм-канал СГК.

Движение автотранспорта закрывается в районе дома № 27 .

По данным компании на 17 июля по итогам опрессовки выявили 760 дефектов – на 6% больше, чем в прошлом году на аналогичном этапе. Большая часть из них – 475 повреждений – приходится на внутриквартальные теплосети. 556 дефектов уже устранили.

Ранее редакция сообщала, что два района Новосибирска останутся без воды.