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СберМобайл продолжает расширять зону присутствия

  • 31/10/2019, 18:42
С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Красноярском крае и Новосибирской области.

Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему ПАО Сбербанк, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Красноярском крае и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся 26 сентября 2018 года. На сегодняшний день услуги доступны в 53 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл могут либо собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями — выбрать необходимое количество минут, сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции, либо подключить один из тарифов с готовым наполнением.

Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное в сравнении с другими тарифами линейки количество минут, гигабайт и SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту.

Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если израсходован весь объем.

— Совсем недавно запуск мобильного оператора банком казался чем-то фантастическим, сейчас это уже реальность. СберМобайл пользуются более полумиллиона клиентов в 53 регионах России, и я рад, что сегодня к ним присоединяется Новосибирская область. Разрабатывая СберМобайл, мы руководствовались тем, что потребности каждого клиента индивидуальны, поэтому пакет услуг нашего оператора можно настраивать и собирать подобно конструктору, — отмечает заместитель председателя, управляющий Новосибирским отделением №8047 Игорь Безматерных.

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Мобильное приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

Фото: пресс-служба банка

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