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Новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира

При помощи распространенных эксплойтов преступники заражают компьютеры в локальной сети организации и похищают конфиденциальные данные.
  • 31/10/2019, 18:15
Новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) выявили APT-группировку, получившую название Calypso. Группировка действует с 2016 года и нацелена на государственные учреждения. На данный момент она действует на территории шести стран, сообщили в пресс-службе компании.

По данным экспертов, от действий группировки уже пострадали организации из Индии (34% жертв), Бразилии, Казахстана (по 18%), России, Таиланда (по 12%) и Турции (6%). Злоумышленники взламывали сетевой периметр и размещали на нем специальную программу, через которую получали доступ к внутренним сетям скомпрометированных организаций. Как показало расследование, злоумышленники продвигаются внутри сети либо с помощью эксплуатации уязвимости удаленного исполнения кода MS17-010, либо с помощью украденных учетных данных.

— Успеху атак этой группировки во многом способствует тот факт, что большинство утилит, применяемых ею для продвижения внутри сети, широко используются специалистами по всему миру для сетевого администрирования, — рассказал ведущий специалист группы исследования киберугроз Денис Кувшинов. — Группировка использовала общедоступные утилиты и эксплойты, например SysInternals , Mimikatz ; EternalBlue, EternalRomance . При помощи распространенных эксплойтов преступники заражают компьютеры в локальной сети организации и похищают конфиденциальные данные.

По словам специалистов Positive Technologies, организация может предотвратить такие атаки при помощи специализированных систем глубокого анализа трафика, которые позволят вычислить подозрительную активность на начальной стадии проникновения злоумышленников в локальную сеть и не дадут им закрепиться в инфраструктуре компании. Кроме того, обнаружить атаки и противодействовать им помогут мониторинг событий ИБ, защита периметра и веб-приложений.

— Согласно полученным данным, выявленная APT-группировка предположительно имеет азиатские корни и относится к числу китайскоговорящих. В одной из атак группировка использовала вредоносную программу PlugX, которую традиционно используют многие APT-группы китайского происхождения, а также троян Byeby, который применялся во вредоносной кампании SongXY в 2017 году. Кроме того, во время отдельных атак злоумышленники по ошибке раскрывали свои реальные IP-адреса, принадлежащие китайским провайдерам, — отметили специалисты Positive Technologies.

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalArtist

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