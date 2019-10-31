Primetime решила создать фабрику-кухню

Фабрику компания планирует открывать в черте Новосибирска. Где она будет расположена, Горестов пока не комментирует, но отмечает, что площадь составит 1-1,5 тысячи кв. м. В состав фабрики войдет распределительный склад с единой логистикой.

— Это будет заготовительная и кондитерская фабрика, потому что видим, как на кондитерском направлении у нас растет количество тортов на заказ, — поясняет Горестов. — Мы планируем мощности с запасом, так как сразу рассчитываем, что будем изготавливать продукцию не только для себя, но и для партнерских торговых точек. Скорее всего, будем делать продукты под брендом других компаний. Запрос на это у рынка есть.

Кроме того, компания планирует развиваться на корпоративном сегменте, в том числе за счет готовых коробочных решений («фуршет в кабинет») со сбалансированным, правильным питанием. По словам Антона Горестова, для Новосибирска это совершенно новый сегмент рынка: готовых решений по коробочным продуктам в городе нет, поэтому Primetime намерена «получить свои тапки».

Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве coffee station , холодильники с подтоваркой продукции, чтобы люди в больших корпоративных офисах могли себе позволить перекусы в любое удобное для них время. Планируем завершить разработку в 2019 году и в первом квартале 2020 приступить к ее реализации, — пояснил он. — Кроме того, мы готовим стратегию выхода в сегмент программ питания. У нас в компании есть штатный диетолог, и он будет формировать рекомендованные планы питания с заданными клиентом параметрами. Человек по подписке сможет не только заказывать коробочные продукты по индивидуальному режиму в офис и на дом, но и питаться в соответствии с полученными рекомендациями в нашей сети кофеен. С этим предложением мы также выйдем в первом квартале 2020 года, когда будет дописано комфортное мобильное приложение. Возможно, этот проект мы станем реализовывать совместно с фитнес-клубами. В целом же наша задача — занять лидирующее место на рынке продажи готовых блюд.

Расчетная мощность производства фабрики-кухни в Новосибирске составит около 10-12 тысяч коробочных изделий в сутки. Объем инвестиций — от 25 млн рублей. Антон Горестов отмечает, что сейчас компания составляет ассортиментную матрицу, оценивает возможных партнеров для закупки сырья, в том числе среди местных сельхозпроизводителей, проводит оценку технологического оборудования.

— Сейчас на рынке появляется много автоматического и полуавтоматического оборудования, коротких компактных линий, которые позволяют организовать более эффективный выпуск продукции, — рассказывает основатель сети Primetime. — Не исключаю, что объем инвестиций увеличится, но в перспективе это позволит нам более эффективно управлять операционными расходами, так как чем больше автоматизирована линия, тем меньше нужно персонала для ее обслуживания, и тем выше скорость выпуска продукции на единицу времени.

Завершить формирование проекта по созданию фабрики-кухни компания рассчитывает во втором квартале 2020 года, а запустить его реализацию в третьем квартале. В планах — привлечение господдержки в виде субсидирования лизинговых платежей или инвестиционных затрат. Кроме того, в 2020 году Primetime намерена выйти на публичный долговой рынок для привлечения инвестиций в свои проекты. Опыт такого размещения у Горестова уже есть. В этом году облигации разместила сеть стрит-фуда «Дядя Дёнер».

Сейчас в сеть Primetime в Новосибирске входят 25 торговых точек. Компания планирует до конца 2019 года увеличить их количество до 30. В стратегической перспективе — до 50.