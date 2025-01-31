Технические работы могут временно приостановить работу «СберТройки» в Новосибирске

В социальных сетях «СберТройки» 31 января появилось сообщение о возможных проблемах с оплатой проезда в общественном транспорте по заранее пополненным социальным картам в Новосибирской области.

Причиной этого могут стать технические работы, которые проводятся в системе.

— В связи с проведением технических работ могут возникнуть временные трудности с приемом оплаты проезда в транспорте по социальным картам, предпополненным на февраль, — отметили в компании.

Если у вас возникли проблемы, сотрудники «СберТройки» рекомендуют обратиться на горячую линию по номеру 8 800 700-3446. Там вам обещают, что специалисты оперативно решат все вопросы. «СберТройка» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что ранее проблема с картами «СберТройки» возникала 22 января, тогда новосибирцы массово жаловались на терминалы — они отказывались принимать социальные карты. В мэрии Новосибирска сообщили о праве не оплачивать проезд в транспорте в случае отказа валидаторов.

Ранее редакция сообщала о том, что «СберТройка» ответила на претензии прокуратуры по работе карт в Новосибирске. Новый оператор работает в городе с 1 января 2025 года.