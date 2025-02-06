Цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут

Весна принесет новосибирцам не только долгожданное тепло, но и серьезное подорожание любимого многими бодрящего напитка. Уже с 1 марта 2025 года отпускные цены на кофейные зерна вырастут еще на 20%. Многие поставщики уже уведомили об этом торговые сети и кофейни.

Как и ранее рост цен на зерна эксперты связывают с проблемами с сырьем, засухой в Бразилии и Вьетнаме, а также с резким ростом цен на сорта арабика и робуста. Директор ООO «Дело «Вкуса» Владимир Тонконог уверен, что это не последний резкий скачек цени кофе будет дорожать в долгосрочной перспективе.

— Цены на этот напиток резко пошли вверх еще весной прошлого года. С мая по ноябрь 2024 года они выросли на 63%. В ноябре — еще на 15 %. Итого — почти 80%. И это чисто стоимость зерна, без учета логистики, наценок обжарщиков, дистрибьютеров. В стране высокая инфляция и цены растут абсолютно на все. Стоимость будет расти вслед за рынком — это неизбежно. И плюс еще дополнительные факторы, такие как засуха и прочее, — уверен эксперт.

Ближе к весне излюбленный новосибирцами кофе, как в заведениях общепита, так и на вынос, подорожает минимум на 20%, подсчитал директор «Дело вкуса». При этом повышение цен будет происходить неравномерно.

— Все будет зависеть от руководителей. Одни будут постепенно поднимать цены, чтобы сильно не пугать покупателей. Другие сразу до максимума, ведь в любом случае это неизбежно. Те, у кого есть складские запасы зерен, смогут дольше остальных удерживать стоимость напитка на прежнем уровне, — пояснил он.

Помимо этого, для поддержания прежнего уровня цен предприниматели могут переходить на более дешевые сорта кофе. Таким образом более дорогую бразильскую арабику сменит ее африканский аналог.

— Только вот африканская арабика по вкусу далеко не всем. Она дает сильную кислоту напитку и поэтому многие покупатели от нее категорически отказываются, — добавил эксперт.

Владимир Тонконог убежден, что кофе будет дорожать в долгосрочной перспективе, и не только в России, но и во всем мире. Причина — рост популярности напитка.

— Кофе набирает популярность в странах Азии, в арабских странах и даже в чайной Индии. А, чем больше потребителей, тем выше спрос на рынке. При этом увеличить объемы производства кофе очень сложно. Деревьев и плантаций больше не становится, а даже наоборот, уменьшается. Меняется климат, повсюду засухи. Все больше становится болезней у кофейных деревьев. Все эти процессы в комплексе могут сделать кофе просто золотым. Может даже некоторые люди решат отказаться от этого напитка из-за высокой цены и перейдут на чай, — пояснил он.

Добавим, сейчас цены на кофе растут не только в России, но и во всем мире. К концу 2024 года зерна сорта робуста на бирже подорожали на 62%, арабика — почти на 70%. С начала года они прибавили еще 15 и 14% соответственно. Мартовские фьючерсы робусты 29 января опять побили исторический рекорд и составили $5620 за тонну, а стоимость тонны арабики превысила 8000 долларов.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 491 кофейня и 1830 точек, где можно купить кофе, в том числе, на вынос.

Ранее редакция сообщала о том, что сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» планирует зайти в Новосибирск.