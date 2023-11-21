Можно чаю попить: коллекция кружек-подарков появилась в музее военного института Росгвардии в Новосибирске

На заметку всем дарителям, лишенным фантазии, в Новосибирском военном институте им. И.К. Яковлева появилась необычная экспозиция. Чайные кружки, раньше пылившиеся на полках в кабинетах офицеров, теперь стали достойными экспонатами местного музея.

― Идея такой выставки у меня появилась года два назад. Перебирая вещи я стал откладывать кружки, которые мне презентовали разные люди. Раньше я их передаривал, а потом начал сохранять. Так и появились первые экспонаты. Здесь все кружки и тарелочки наши: мои, командиров подразделений. На всех логотипы внутренних войск или Росгвардии. Исключением стали экземпляры, подаренные коллегами из спецназа Белоруссии, и тарелка от прокуратуры, ― рассказал Infopro54 заведующий музеем военного института Павел Пилипенко.

Вот так неожиданно из подарков, которые обычно теряются в закромах шкафа, родилась интересная композиция. Теперь мужчины-военнослужащие будут точно знать, куда нести очередную кружку, торжественно врученную им в честь 23 февраля.

У полковника в отставке Пилипенко есть еще одна творческая задумка: собрать новогодние и рождественские открытки разных лет, которые получали офицеры. Возможно, что накануне праздников музей пополнится новой выставкой.