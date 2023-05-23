Сбои с web-версиями мессенджеров WhatsApp и Telegram зафиксированы в России

23 мая в России зафиксированы сбои с web-версиями мессенджеров WhatsApp и Telegram. Судя по данным портала downradar.ru, о сбоях в работе сообщают также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Рязани, Барнаула, Новосибирска и других городов. Отмечается, что жалобы на работу мессенджера стали поступать из разных регионов страны еще 22 мая.

Кроме того, пользователи интернета жалуются на проблемы с работой и других популярных сайтов.

Напомним, в начале апреля некоторые пользователи персональных компьютеров уже сталкивались с проблемой при использовании популярного онлайн-приложения WhatsAppWeb.