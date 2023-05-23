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Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с заброшенным памятником под Новосибирском

  • 23/05/2023, 10:04
Автор:
Александр Бастрыкин снова обратил внимание на состояние новосибирских памятников героям Великой Отечественной войны
Памятники региона уже не первый раз привлекают внимание главы следственного комитета.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления по Новосибирской области Виталию Зарипову провести проверку по факту состояния памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте федерального управления.

В социальных сетях большой резонанс у жителей Новосибирской области вызвала публикация о заброшенном памятнике героям Великой Отечественной войны, сообщают в СК РФ. Граждане призвали принять меры к капитальному ремонту монумента. Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки.

Уточнить, о каком именно памятнике идёт речь в областном управлении СК РФ на момент публикации не удалось. По информации издания КП-Новосибирск, это памятник, расположенный под Новосибирском и обнаруженный тележурналистом Алексеем Кудиновым. Речь может идти о памятнике расположенном в поселке Озерный Мочищенского сельсовета.

Напомним, ранее Алексадр Бастрыкин уже обращал внимание на Новосибирск в части сохранения памяти героев. В частности, поводом для этого стал демонтаж стелы неподалёку от площади Калинина, а также попытка закрыть торговыми объектами портреты героев в переходе метрополитена.

 

Ранее редакция сообщала, какой из новосибирских памятников признан объектом монументально-декоративного оформления.

Фото: Следственный комитет РФ

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : сохранение памятников следственный комитет России Виталий Зарипов Александр Бастрыкин


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