Отключение горячей воды в Краснообске анонсируют на месяц

С 19 мая по 22 июня будет отключение горячей воды в связи с проведением ремонтных работ. Об этом говорится в объявлениях, развешанных по Краснообску, о чём жители посёлка сообщают в местных сообществах в соцсетях.

— Окончательный срок ремонта может смещаться из-за непредвиденных обстоятельств, — сообщается в объявлении, подписанном правлением товарищества собственников недвижимости. — Отключение горячей воды проводит АО «Энергетик».

В то же время на сайте поселковой администрации и тоже со ссылкой на АО Энергетик» обозначены другие даты отключения — с 22 мая до 5 июня.

В «Энергетике» в корреспонденту Infopro54 сообщили, что отключение продлится до 5 – 6 июня. Откуда взялась конечная дата в 22 июня собеседник редакции ответить затрудняется.

— Не знаю, почему так написали, — говорит сотрудник компании.

Ранее редакция сообщала, как отключать воду планируют энергетики в Новосибирске.