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Новосибирский рынок такси не отреагировал на уход «Ситимобил»

  • 28/04/2022, 11:10
Автор:
новости Новосибирска
При этом подхвативший платформу ушедшего игрока «ТаксовичкоФ» пока не может его заменить.

Участник новосибирского рынка такси на условиях анонимности рассказал редакции Infopro54 о том, что происходит в городе после ухода «Ситимобил». В частности, он сразу заявил, что это уже не первый уход крупного агрегатора, поэтому областной рынок достаточно быстро адаптировался к изменениям. Тем более компания заявила об этом решении почти за месяц — времени для перестройки было достаточно.

— В регионе есть приложение —  сервис заказа такси «Максим», на него, скорее всего, будет расти спрос. Не исключаю, что войдет какой-то новый игрок, например сервис «Лидер» (В 2021 году Яндекс купил колл-центры и бизнес по заказу такси группы «Везет», которая управляет несколькими сервисами заказа такси, в том числе «Лидером». — Ред.). Но объективно сейчас у «Яндекс.Такси» в регионе нет конкурентов. Да и нельзя сказать, что они были, когда в Новосибирске работал «Ситимобил», — рассуждает собеседник редакции.

При этом, по его мнению, «Яндекс.Такси» в Новосибирске работает некорректно.

— У него самые низкие цены, и водители практически ничего не зарабатывают. Минимальная поездка до 15 апреля составляла 89 рублей. За 35 заказов водитель получал от «Яндекс.Такси» 6125 рублей (по гарантии, если автомобиль брендированный, и 5600 рублей, если машина не брендированная), но чтобы их выкатать, приходилось работать в среднем по 16 часов в сутки! У «Ситимобил» ставки были выше — 190 рублей минимальная поездка, гарантия — более 8200 рублей (если машина небрендированная и более 9000 рублей, если брендированная), — говорит участник рынка такси. — При этом на гарантию в Новосибирске работать в принципе не выгодно. У нас нереальные пробеги, дорог нет — от слова совсем, а скоро начнется дачный сезон. «Длинные» заказы для водителей при расценках «Яндекса» совершенно невыгодны.

Он пояснил, что в сутки около 2000-2400 рублей от гарантии у водителя уходит на оплату аренды такси, 800 рублей — на топливо, около 500 рублей — на обед, около 1000 рублей — комиссия агрегатора. Кстати, по словам собеседника редакции, в 2020 году предложение «Яндекса» было интереснее — 7850 рублей за 35 поездок, и интерес к работе с сервисом у водителей был выше.

— Хотелось бы надеяться, что «Яндекс.Такси» поднимет свои расценки после ухода «Ситимобил». Хотя с точки зрения экономики — уменьшения конкуренции и общей ситуации на рынке — это маловероятно, — рассуждает эксперт. — После официального завершения работы «Ситимобил» прошли две недели, и ничего не изменилось.

Напомним, 15 апреля Сбербанк сообщил, что часть активов «Ситимобила» (Совместное предприятие Сбера и VK. — Ред.) — технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов — приобретет компания People&People. В ее портфель входят «Грузовичкоф», «ТаксовичкоФ» и другие компании). Закрытие сделки планируется во втором квартале 2022 года.

— Сделка позволит «ТаксовичкоФ» увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов, — уточняется в сообщении компании. — После 15 апреля приложение сервиса «Ситимобил» и водительское приложение «Ситистарт» продолжат свою работу. В компанию-покупателя могут перейти некоторые сотрудники «Ситимобил», им будут предложены новые позиции в компании People&People.

Участник новосибирского рынка такси пояснил, что приложение действительно продолжает работать, но заказы от «ТаксовичкоФ» водители начали принимать только на днях. Судя по отзывам таксистов, пока расценки за минимальную поездку и гарантию остались на прежнем уровне, но за счет резкого падения спроса к такси именно этого агрегатора выкатать положенные по гарантии поездки за рабочий день не получается. Пока водители разочарованы сотрудничеством с новым собственником «Ситимобил».

При этом, по словам участника рынка, «Яндекс.Такси» с каждым годом становится «злее». В этом году у него появилось много новых правил. Например, компания с марта русифицирует агрегатор, увеличила минимальный водительский стаж до 3 лет.

— Это ужесточение я лично поддерживаю. Я работаю в парке и сдаю машины в аренду. Около 40% моих водителей — иностранные граждане, но они хорошо говорят по-русски, у них есть все документы, они знают наши правила дорожного движения и ездят аккуратно, —  поясняет он. — С другой стороны, в Новосибирске есть компании, автопарки которых составляют около 100 машин, и они сейчас просто встали, так как делали акцент на нерусских водителей. В «Ситимобил», к примеру, около 90% водителей также были нерусскими, плюс требуемый опыт работы составлял от 1 года. Они часто выезжали в рейс и не могли понять клиентов, нередко нарушали ПДД и попадали в аварийные, конфликтные ситуации. Естественно, клиент ставил отрицательный отзыв и включал блокировку.

В марте, по его словам, «Яндекс.Такси» также ввел корректировки в классификатор автомобилей. В прошлом году на эконом-вариант проходили машины от 2000 года выпуска, в том году — от 2001 года. Требование, по словам собеседника редакции, логичное, так как агрегатор заинтересован, чтобы на дороги не выезжали плохие авто.

Кроме того, со 2 апреля «Яндекс» ввел мотивационную составляющую для водителей. Если они выполняют норму заказов, то в зависимости от объема выполненных поездок получают «серебро», «золото» или «платину».

— Если водитель работает на «серебре», то не видит конечную точку и не понимает, сколько денег он получит за поездку. Только при «золоте» или «платине» водитель может покупать себе смену, то есть экономить деньги, — рассказывает эксперт.

При этом, по его наблюдению, у «Яндекс.Такси» более комфортное приложение. На приложении «Ситимобил» водителю было необходимо совершить гораздо больше операций.

Оценить перспективы развития ситуации собеседник редакции затруднился. Он отметил, что сейчас в Новосибирске появился еще один игрок, который ломает рынок — InDriver. Система ценообразования в компании выстроена так, что стоимость поездки определяет пассажир. К примеру, поездка на такси от Затулинки до площади Калинина стоит 250 рублей. Собеседник редакции признает, что это очень привлекательные условия для пассажира, но совершенно невыгодные для водителя.

— Ключевой проблемой рынка в Новосибирске, на мой взгляд, является отсутствие культуры использования такси. Люди вчетвером едут на машине и недовольны ценой, хотя за проезд на метро на то же расстояние заплатили бы больше. У нас немногие оставляют водителям чаевые — просто это не принято, — поясняет он.

Однако собеседник редакции уверен, что цены на поездку в такси в Новосибирске будут расти. Одна из объективных причин — повышение стоимости запчастей. Если раньше с каждого километра на амортизацию закладывались 3 рубля, то сейчас уже 5 рублей.

Кстати, ранее, в ответ на запрос редакции Infopro54, председатель общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова прогнозировала, что уход компании «Ситимобил» не отразится на рынке такси, так как он гибкий и довольно сегментированный.

 — По нашим данным, в сфере таксомоторных перевозок, помимо известных федеральных агрегаторов, работает еще множество малоизвестных региональных служб заказа такси. Считаем, что после ухода «Ситимобил» баланс спроса и предложения стабилизируется в короткие сроки, — говорила она.

При этом Зарипова отмечала, что ситуация с тарифами на перевозки, которая сейчас наблюдается на рынке, не связана с уходом «Ситимобил».

— Мы еще в конце прошлого года прогнозировали, что стоимость услуг такси будет увеличиваться. Тогда предпосылкой был рост цен на ОСАГО — на 30%. Сейчас это уже ряд экономических показателей: увеличение лизинговых платежей у таксопарков на 9-20%, значительный рост стоимости запчастей, расходных материалов и обслуживания автомобилей, — комментирует Ирина Зарипова, — Бизнес такси в складывающихся условиях экономического давления вынужден перенастраивать свои алгоритмы, чтобы избежать банкротства.

Ранее редакция сообщала, что с 11 апреля в Эстонии запретили работу «Яндекс.Такси». А также о том, что продолжается рост цен на автозапчасти. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт такси бизнес


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