Самый яркий на севере

На севере Новосибирска вскоре появится жилой комплекс с сенсационным уровнем архитектурной образности — такой, какая прежде была присуща лишь самой «центровой» застройке. Этот эстетический прорыв намерена совершить своим новейшим проектом «Онега» группа компаний «Стрижи». Чтобы эстетика новостройки была безупречной, а обаяние — долгоиграющим, ГК «Стрижи» применила небывалый прежде в новосибирском градостроительстве подход — творческую экспедицию в регион, который станет для комплекса первоосновой его архитектурного «я». Речь об Онеге — самобытном уголке Архангельской области. Впрочем, мелкотравчатое слово «уголок» этой территории не очень подходит: Онега — это магия бескрайних пространств — неба, воды, снега. Это русский Север во всем его эпическом величии.

Потому презентация проекта «Онега», состоявшаяся 21 марта в Белой Галерее КРЦ «Победа», фактически получилась киноманской вечеринкой, где главным «блюдом» был фильм «Онега» — акварельное, эстетское киноэссе.

Поскольку «Онега» — это и имя жилого комплекса на севере Новосибирска, и знаковый топоним русского Севера, экранную визуализацию получило и то, и другое. Но с почти «мхатовской» паузой посередине — отдельно фильм о магическом крае, отдельно ролик о комплексе. Пауза — на осмысление впечатлений и обмен мнениями. Тем более что поговорить гостям обаятельной белой вечеринки было о чём.

Ибо это первый в новосибирском девелопменте случай, когда имя комплекса не было возложено на готовый проект на манер короны, а послужило первоосновой всего — зонирования площадки, архитектурных решений, силуэтов и пропорций, малых форм и цветовых акцентов.

Обычно в качестве имени собственного для значимого проекта наши девелоперы выбирают какой-нибудь сугубо заграничный топоним: названия далёких столиц, тропических островов, замков или дворцов. Чем дальше на глобусе объект, одолживший имя дому, — тем, мол, богаче и роскошнее.

Подход компании «Стрижи» если и не обнулил этот недавно модный принцип, то уж точно обозначил его наивность и старомодность. В новом проекте «Стрижей» первооснова архитектурного образа — не вычурное слово с противоположного бока глобуса, а понятие, близкое сибирякам.

Основа — романтика Поморья, Архангельской земли. Сибирякам эта романтика понятна и близка на интуитивном уровне. Но она не «копипаст» нашей собственной сибирской романтики. И Онега, и Сибирь — это два пространства, для которых зима — их титульное, «портретное» состояние. Два зимних, белых края — так их воспринимает остальной мир. При этом у каждого из них свои оттенки, свои нюансы.

— Отправившись в творческую экспедицию на Онегу, мы остро это почувствовали — на уроне эмоционального резонанса, эха души, — сказал, представляя фильм, генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Русский Север — это совершенно особый цветовой ряд, особое ощущение пространства, собственная строительная традиция. Поморскую избу, северную русскую деревню не спутаешь ни с чем иным. Причем ощутить эту самобытность во всем величии невозможно по картинкам и видео — это ощущаешь только реально ступив на онежскую землю. Поэтому, отправившись на Онегу вместе Артуром Лотаревым, главным архитектором комплекса, мы сначала, как нам думалось, поддались импульсу, порыву. А прибыв на место, в тот удивительный край, поняли, насколько этот порыв был оправдан. Нам нужно было там побывать лично, увидеть воочию, принципиально нужно. Это позволило найти достаточно тонкие и стильные решения для комплекса. Проще всего было бы буквально цитировать в архитектуре зданий характерную инженерию и декор поморских изб. Но это была бы такая «карнавальная» архитектура, дома-ряженые. Спору нет, форсированная карнавальность, диснейлендовская живописность даёт сильный wow-эффект, гарантированно удивляет. Но вскоре, когда на смену первому взгляду приходит взгляд второй, третий, двадцатый, когда тает эхо первого восторженного «Ух ты!», эта театральность начинает утомлять и даже раздражать. Поэтому мы долю северного колорита выверяли очень тщательно — чтобы он бодрил, чтобы будил фантазию, но не надоедал.

Мотивы Онеги — края-вдохновителя — переданы на уровне силуэтов, взаимных пропорций домов и их расстановки в пространстве.

— Для северной русской деревни характерна компактная постановка изб, но не квадратно-гнездовая, как в англосаксонском поселении, а как бы произвольная. «Векторы западного поселения — будь хоть это Лондон, хоть Нью-Йорк, хоть какой-нибудь маленький «таун» — это горизонталь и вертикаль, — пояснил Артур Лотарев, главный архитектор проекта и участник онежской экспедиции. — Западное — это прямой угол, клетка, ячейка. А русское поселение, особенно северное — это еще и диагональ. Потому «заграничным» россиянам интуитивно странны западные города — в них нет диагоналей, мы к диагоналям своих «малых родин» привычны на подсознательном уровне.

Силуэты — скатные крыши и компактность, «поджарость» корпуса — тоже цитаты народной северной архитектуры. В северных избах первый уровень — нежилой, хозяйственный, он приподнят над промерзающей землёй, а в жилые помещения ведут сени с высокой лестницей. Скатная крыша — ещё один большой объём сверху. Поэтому северные избы «более вертикальны», чем дома Центральной России или Сибири. Они словно встают на цыпочки, тянутся к акварельному северному небу, нещедрому на солнце.

Нижний уровень — там, где у северных домов хлев или хранилище, — для сервиса и торговли. Ради этой стройности периметр большинства домов приближен к квадрату. Один подъезд и достаточно просторная нарезка площадок — квартир на них не очень много, чтобы не было ощущения отеля или общежития.

— Мы вообще постарались свести к минимуму образ коридора, — подчеркнул Игорь Белокобыльский. — Во многих квартирах его нет в принципе. Смотрится это свежо, добавляет интерьеру и функционального простора, и эргономики.

А скатные крыши позволили максимально использовать вертикаль дома. В верхних уровнях расположены мансардные квартиры, квартиры с антресольными этажами, с двойным светом.

Визуальные акценты, отсылающие к Северу, будут активно задействованы в дизайне малых форм: на игровых площадках, в парковой мебели. А еще в комплексе не будет заборов.

— Их нет в северной деревне, — обосновал Игорь Белокобыльский. — И они по большому счету не нужны в современном городе. Забор — это функция-иллюзия. Такое плацебо. Современная система наблюдения — защита куда более действенная.

Словом, показ фильма «Онега» — это как экскурс в механику фантазии. Фактически «Онега» — это первый в Новосибирске опыт «маркетинга образов». Первый и, пожалуй, самый масштабный на сегодня.

— Маркетинг образов, маркетинг эмоций, опора товарного дизайна не на рыночные умопостроения, а на метафору, на лирическое чувство — это модная, сенсационная, популярная на Западе практика, — подчеркнул Игорь Белокобыльский. — Причем это тренд новый даже там, индустрия товарного дизайна и коммерческой архитектуры только-только приступила к освоению этого подхода. Так что мы тут не в роли догоняющих, мы — идущие вровень, мы в тренде.

Как заверил директор ГК «Стрижи», архитектурной визиткой, северными воротами города этот комплекс станет очень скоро:

— Мы отладили систему бюджетирования проектов, нашу логистику. И потому можем вернуться к быстрым темпам строительства — темпам, которые изначально были нашей фишкой.

Анонсная цена квадратного метра в «Онеге» — 68 тысяч рублей.

Расположится новый жилой комплекс на новейшем участке Красного проспекта. В образно-архитектурной игре проспект имеет ту же роль, что в реальных северных деревнях отводилась реке — все северные деревни композиционно ориентированы на реку, как бы состоят в диалоге с ней.

Кроме того, «Онега» будет состоять и в визуальном диалоге с «Северной короной» — с другим детищем ГК «Стрижи». Северо-запад Новосибирска — это вообще эффектное портфолио группы — тут возводятся и другие яркие проекты «Стрижей»: комплексы «Солнечные часы» и «Эволюция».

— Они нас тоже очень вдохновляют, — подчеркнул Игорь Белокобыльский — Там немало красивых находок и в архитектурном дизайне, и в малых формах, и в ландшафтной аранжировке. Но у них метафоризация была проработана на финальных стадиях проекта. А у «Онеги» — сразу, с фазы замысла. «Онега» для нас — абсолютно новый этап, новый подход.

Фото предоставлено ГК «Стрижи»

Реклама. Проектная декларация на сайте https://gk-strizhi.ru/objects/onega/