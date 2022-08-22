Сборную РФ по хоккею не допустят к международным соревнованиям в 2023 году, в парламенте Чехии выступили за запрет виз ЕС для россиян, Bosch продаст два завода в РФ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в 2023 году сборные России и Беларуси не будут допускать до соревнований. Приостановка участия команд из этих стран продлится «до дальнейшего уведомления».

— Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения будут обновляться от сезона к сезону, — цитирует Люка Тардифа «Интерфакс».

Ранее глава IIHF также говорил, что совет федерации принял во внимание «нарушение российским правительством олимпийского перемирия», которое было принято в конце 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН.

Напомним, что запрет на участие российских и белорусских команд в международных соревнованиях IIHF был введен еще 28 февраля. Тогда же Санкт-Петербургу отказали в праве принимать чемпионат мира по хоккею 2023 года. Как говорилось в официальном заявлении, такое решение приняли «из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

Председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек выступили за введение странами Евросоюза запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Главы парламентских комитетов утверждают, что такую меру следует включить в перечень антироссийских санкций Евросоюза, вводимых в связи с событиями на Украине.

— Предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются, — приводит радио слова Фишера.

Министр иностранных дел республики Ян Липавский ранее поддержал призывы представителей руководства некоторых государств ЕС запретить членам сообщества выдавать визы россиянам.

Напомним, Чехия 24 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции на Украине, приостановила выдачу виз гражданам РФ. Они предоставляются ныне исключительно по гуманитарным соображениям. Введенный запрет действует до апреля 2023 года.

Bosch, занимающийся производством бытовой техники, намерен продать два завода, располагающиеся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Большую часть деталей заводы получали из Европы. В работающем состоянии, как заявил собеседник издания, они стоят 3,8—4,4 миллиарда рублей. Не исключено, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense.

Всего у Bosch в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список, в частности, попала и продукция Bosch.

Британская теле-радиовещательная корпорация «BBC» отозвала лицензии на свой контент для России. Из-за этого в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» теперь нельзя посмотреть фильмы и сериалы, принадлежащие корпорации, передает РБК.

Так, для просмотра оказались недоступными сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение», при этом все еще можно посмотреть «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина» и «Убивая Еву».

В «Кинопоиске» уточнили, что сообщения об исчезновении всех сериалов «BBC» «неверная» и популярные британские сериалы по-прежнему доступны для российских пользователей. Информацию об отзыве лицензии корпорацией в онлайн-кинотеатре не прокомментировали.

Напомним, «BBC» прекратила работу в России в марте этого года на фоне начавшейся на Украине специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.