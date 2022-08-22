Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН

Суд оставил под стражей директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка, ранее арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС ссылкой на адвоката Шиплюка Алексея Павицкого.

— Все верно [суд оставил меру пресечения без изменения], — сказал он.

Адвокат добавил, что защита намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции. Состояние здоровья Шиплюка оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 5 августа директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Шиплюк был арестован по делу о госизмене. В учреждении прошли обыски.

Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он является крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии». Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Ранее, в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.

4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов. Он является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.