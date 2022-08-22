Рекламодателям

Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН

  • 22/08/2022, 17:11
арест ученого
Защита ученого намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

Суд оставил под стражей директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка, ранее арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС ссылкой на адвоката Шиплюка Алексея Павицкого.

— Все верно [суд оставил меру пресечения без изменения], — сказал он.

Адвокат добавил, что защита намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции. Состояние здоровья Шиплюка оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 5 августа директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Шиплюк был арестован по делу о госизмене. В учреждении прошли обыски.

Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он является крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии». Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Ранее, в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.

4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов. Он является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

 

Фото с сайта Института теоретической и прикладной механики СО РАН

848

Рубрики : Право&Порядок Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : наука госизмена Арест ученого


Комментировать

пока нет комментариев
центр обработки данных

МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

Он будет закрывать потребность в облачных сервисах пользователей от Урала до Дальнего Востока.
Читать статью >>
Отставка в правительстве Омской области

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

Ранее у главы региона возникали вопросы к реализации программы капремонта в области.
Читать статью >>
зеленые зоны

Зеленые зоны Академгородка вывели жителей в очередной пикет

В этот раз основной темой акции стало голосование «мертвых душ» при решении судьбы бывшего лагеря «Юный медик».
Читать статью >>
Заболеваемость коронавирусом

За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 80%

Роспотребнадзор готовится к тестированию учителей накануне начала учебного года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

22/08/2022, 18:23

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

22/08/2022, 16:32

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

22/08/2022, 15:54

Кемеровская область лидирует в России по приросту промышленных отходов

22/08/2022, 15:30
Популярное

Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2022

22/08/2022, 15:41

Коллекторов обяжут предупреждать должника, что с ним общается робот

22/08/2022, 09:59

Осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости

19/08/2022, 17:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

22/08/2022, 16:46

ВТБ запускает новый вклад «Ваше преимущество»

22/08/2022, 15:35

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

22/08/2022, 15:33
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска