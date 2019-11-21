Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 9 месяцев 2019 года выросли на 43%

Наиболее динамично развивавшимися направлениями бизнеса страховой компании стали страхование имущества граждан, ОСАГО и автокаско.
  • 21/11/2019, 17:14
Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 9 месяцев 2019 года выросли на 43%

Объем премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2019 года, составил 4 млрд рублей, что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2 млрд рублей (прирост 20%), в том числе сборы по личному страхованию – 377,7 млн рублей (прирост 25%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1,5 млрд рублей (прирост 19%), страхованию ответственности – 87,5 млн рублей (прирост 24%). Объем страховой премии по ОСАГО – 1,9 млрд рублей (прирост 82%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 36,7 млн рублей, по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 70 млн рублей (прирост 17%).

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2019 года составили 2 млрд рублей, что на 65% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 150 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 752,3 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 44,6 млн рублей. Выплаты по ОСАГО составили 989,1 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 15,3 млн рублей.

Отмечается. что наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибирском региональном центре стали страхование имущества граждан, ОСАГО и автокаско.

— Подводя итоги 9 месяцев 2019 года, могу отметить, что нам удается удерживать заданную планку и достигать высоких результатов в различных сегментах страхования. Особенно успешно развивался сегмент ОСАГО – прирост сборов составил 82% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Это произошло как в связи с общей стабилизацией ситуации на рынке на фоне реализации проекта либерализации ОСАГО, так и благодаря грамотно выстроенной системе урегулирования убытков и продуманной стратегии продвижения, — комментирует заместитель директора Сибирского регионального центра «Ингосстраха» Ирина Арискина. — Кроме обязательных видов, благодаря развитию агентской сети и качественному клиентскому сервису в региональном центре компании, быстрее рынка развиваются и добровольные виды страхования, такие как страхование имущества граждан и автокаско.

Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado

Популярное с сайта

moerschy

Новосибирская область готова к работе с Китаем

21/11/2019, 12:57
Она оказалась на шестом месте в рейтинге коммуникационной готовности регионов РФ к взаимодействию с КНР.
«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54
Перед компанией стоит задача нарастить объемы поставок вторсырья для переработки стеклобоя.

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02
За девять месяцев рост пользователей составил более 150%.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

21/11/2019, 16:29

Частным инвесторам пока невыгодно строить социальное жилье

21/11/2019, 15:37

Малышу требуются деньги на лечение

21/11/2019, 14:09

На ЭПМ-НовЭЗ введена новая методика анализа сырья

21/11/2019, 13:44

В 2020 году количество субсидируемых направлений из Новосибирска сохранится

21/11/2019, 12:59

Новосибирская область готова к работе с Китаем

21/11/2019, 12:57

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

21/11/2019, 11:35

Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе продолжаются

21/11/2019, 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска