Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 9 месяцев 2019 года выросли на 43%

Объем премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2019 года, составил 4 млрд рублей, что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2 млрд рублей (прирост 20%), в том числе сборы по личному страхованию – 377,7 млн рублей (прирост 25%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1,5 млрд рублей (прирост 19%), страхованию ответственности – 87,5 млн рублей (прирост 24%). Объем страховой премии по ОСАГО – 1,9 млрд рублей (прирост 82%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 36,7 млн рублей, по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 70 млн рублей (прирост 17%).

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2019 года составили 2 млрд рублей, что на 65% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 150 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 752,3 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 44,6 млн рублей. Выплаты по ОСАГО составили 989,1 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 15,3 млн рублей.

Отмечается. что наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибирском региональном центре стали страхование имущества граждан, ОСАГО и автокаско.

— Подводя итоги 9 месяцев 2019 года, могу отметить, что нам удается удерживать заданную планку и достигать высоких результатов в различных сегментах страхования. Особенно успешно развивался сегмент ОСАГО – прирост сборов составил 82% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Это произошло как в связи с общей стабилизацией ситуации на рынке на фоне реализации проекта либерализации ОСАГО, так и благодаря грамотно выстроенной системе урегулирования убытков и продуманной стратегии продвижения, — комментирует заместитель директора Сибирского регионального центра «Ингосстраха» Ирина Арискина. — Кроме обязательных видов, благодаря развитию агентской сети и качественному клиентскому сервису в региональном центре компании, быстрее рынка развиваются и добровольные виды страхования, такие как страхование имущества граждан и автокаско.

Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado