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Зачем «прессуют» торговые центры?

Представители сразу нескольких новосибирских ТЦ обратились за помощью к бизнес-омбудсмену, сетуя на излишнее внимание со стороны контролирующих структур.
  • 21/11/2019, 17:37
Автор: Юлия Данилова
Зачем «прессуют» торговые центры?
Конкурентная борьба должна заключаться не в том, чтобы писать друг на друга кляузы, натравливать проверяющие и силовые структуры, а в том, чтобы предлагать клиентам новые качественные сервисы и услуги.

— Совместной победой аппарата уполномоченного и ООО «Успех» стало принятое 19 ноября решение Новосибирского областного суда при рассмотрении апелляционной жалобы по отмене решения Новосибирского районного суда Новосибирской области о сносе торгового центра в Краснообске и переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, — рассказал InfoPro54 уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат. — Дело в том, что в августе 2019 года, несмотря на положительные результаты судебной экспертизы — здание не несет никакой угрозы безопасности и жизни людей, районный суд принял решение о сносе торгового центра. Необходимо отметить, что в данном здании арендуют помещения для торговли представители малого бизнеса.

Он пояснил, что основаниями для судебных разбирательств явились многочисленные жалобы физического лица в контрольно-надзорные органы о якобы грубых нарушениях при строительстве торгового центра.

Похожие споры сейчас идут вокруг ТЦ «Восток». Представители управляющей компании центра обратились к бизнес-омбудсмену в начале этой недели.

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— По их словам, из ТЦ «Восток» уже второй год не выезжают контролирующие органы. Управляющая компания центра выиграла несколько судов, опротестовывая их решения, но проверяющие продолжают приезжать и не дают бизнесу спокойно работать, — говорит Мамулат.

Сейчас юристы аппарата уполномоченного анализируют предоставленные документы. Собеседник InfoPro54 не исключает, что проблемы, которые были характерны для «Гусинки», оставили свой след в истории торговли и сформировали негативное общественное мнение. Уполномоченный полагает, что в настоящее время бизнес пришел к цивилизованному рынку.

— Изучая предоставленные документы, мы видим, что для ТЦ «Восток» приоритетом является ведение легального бизнеса, справедливые арендные ставки, уплата налогов и т.д. Однако в настоящее время ситуация такова, что стремление предпринимателей работать в «открытом поле» оборачивается серьезным административным давлением, так как работа ТЦ постоянно останавливается. Все ищут недостатки, — поясняет Николай Мамулат. — Учредители ТЦ самостоятельно выиграли несколько судов, но видя, что госструктуры продолжают предъявлять претензии, оказывая давление на бизнес, решили вынести ситуацию в публичную плоскость.

Собеседник InfoPro54 считает, что, с одной стороны, при получении жалоб контролирующие органы не имеют права их игнорировать и вынуждены снова, и снова выезжать на проверки. С другой — омбудсмен не исключает, что причиной этого противостояния может быть конкурентная борьба.

— Доказать, что все это — элементы недобросовестной конкуренции, мы не можем, так как не вмешиваемся во взаимоотношения хозяйствующих субъектов: это их дела, они должны решаться через суд. Мы подключаемся к решению проблем, с которыми сталкивается бизнес, если речь идет о предвзятом отношении со стороны госорганов, — поясняет Николай Мамулат. — Лично я в такой ситуации при разговоре с предпринимателями всегда обращаю их внимание на то, что за клиента нужно бороться цивилизованно. Конкурентная борьба должна заключаться не в том, чтобы писать друг на друга кляузы, натравливать проверяющие и силовые структуры, а в том, чтобы предлагать клиентам новые качественные сервисы и услуги.

В качестве примера он привел ситуацию в одном из районов Новосибирской области, когда владельцы двух кафе, расположенных через дорогу — друг напротив друга, «стучали» на конкурента во все инстанции. В результате доигрались: репутация была утеряна, оба кафе потеряли своих клиентов.

Фото с сайта ТЦ Восток 

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