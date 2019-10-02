Молодые активисты профсоюза АО «РЭС» — участники VI Всероссийского слёта молодежи

Основной целью слёта является развитие кадрового потенциала за счёт вовлечения работающей молодёжи в активную профсоюзную деятельность, а также повышение престижа и значимости профсоюзной деятельности в молодёжной среде. Мероприятия проходили в Ялте с 22 по 28 сентября 2019 года.

Участниками слёта стали члены Молодёжного совета ВЭП, молодёжных советов территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзные активисты из числа работающей и учащейся молодёжи, представители российских и родственных зарубежных профсоюзов. Первичную профсоюзную организацию (ППО) акционерного общества «Региональные электрические сети» представляли двое молодых активистов – Анастасия Андреева и Александр Шведов.

По замыслу организаторов, участники слёта были поделены на 4 команды с отличительной цветовой идентификацией. При этом при формировании команд не учитывалась географическая принадлежность участников, что позволило объединить в одну группу молодых активистов из разных регионов. В рамках деловой программы организаторами были подготовлены 4 образовательные площадки по наиболее актуальным темам реализации молодежной политики в профсоюзной деятельности.

На каждой площадке командам предстояло провести половину дня, после чего команды менялись площадками. Такая методика работы на разных площадках позволила молодым профсоюзным деятелям охватить как можно больше предложенных модераторами тренингов и получить дополнительный спектр знаний и навыков по всем предлагаемым образовательным программам.

Помимо образовательных мероприятий организаторы предусмотрели и спортивные состязания. Спартакиада, прошедшая в третий день слёта, вылилась в настоящий праздник командного спортивного духа, высоких результатов, выносливости и сплоченности. В программу спартакиады вошли соревнования по волейболу, мини-футболу и плаванию. Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни у молодых работников электроэнергетической отрасли.

В завершающий день слёта состоялась панельная дискуссия на тему «Молодежь – как драйвер развития отрасли и профсоюза», в которой в качестве экспертов приняли участие представители Минэнерго, крупных энергетических компаний и профсоюзные лидеры. После активного обсуждения острых вопросов по теме дискуссии состоялись итоговые выступления команд с презентациями и всеми наработками по основной теме слёта «Будущее профсоюза – взгляд молодых». После этого мероприятия были подведены итоги VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП, состоялось вручение свидетельств участникам и награждение победителей.

Стоит отметить, что представители АО «РЭС» принимали активное участие во всех мероприятиях слёта как в групповых заданиях, так и в индивидуальном порядке. Несомненно, знания и впечатления, полученные молодыми активистами в ходе интенсивного образовательного процесса и увлекательных культурно-массовых и спортивных мероприятий, найдут отражение в деятельности профсоюза Общества. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию важнейших компетенций будущих профсоюзных лидеров и закреплению молодых специалистов на предприятии.

Фото предоставлено пресс-службой РЭС