Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции

Конкурсному управляющему ООО «Экология Новосиюирск» Владиславу Баряеву придется обжаловать решение суда первой инстанции, вынесенное на минувшей неделе. Так считает эксперт, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

— Банкротные законы нынче очень суровые. В том числе, по отношению к управляющим. Если есть хоть минимальная возможность взыскать средства в пользу кредиторов, управляющий должен пытаться её использовать, — подчеркивает Кузнецов. — Учитывая

позицию суда первой инстанции, к апелляции Баряев должен будет более тщательно проработать доказательную базу в части расходов, фактически понесённых компанией в связи с неисполнением обещанного министерством.

Эксперт напоминает, что у этой истории есть политическая подоплёка.

— Депутаты Законодательного собрания «многократно пытали членов правительства о финансовых рисках досрочного расторжения концессии. Неприятные для бюджета области повороты сюжета могут повлечь серьёзные последствия, — напоминает Андрей Кузнецов.

Напомним, на минувшей неделе арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Экология-Новосибирск» в удовлетворении иска о взыскании с Новосибирской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за расторжение концессионного соглашения. Речь идет о сумме 304 млн рублей.

Суд установил, что единственным доказательством возникновения у истца расходов выступает его собственный расчет. Доказательств расторжения концессионного соглашения по причине ненадлежащего исполнения концедентом своих обязательств не представлено.

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что с долгами Экологии-Новосибирск предложили разобраться Генпрокуратуре.