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Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции

  • 02/03/2024, 14:13
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Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции
Он будет вынужден обжаловать решение суда первой инстанции, считает эксперт.

Конкурсному управляющему ООО «Экология Новосиюирск» Владиславу Баряеву придется обжаловать решение суда первой инстанции, вынесенное на минувшей неделе. Так считает эксперт, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

— Банкротные законы нынче очень суровые. В том числе, по отношению к управляющим. Если есть хоть минимальная возможность взыскать средства в пользу кредиторов, управляющий должен пытаться её использовать, — подчеркивает Кузнецов. — Учитывая

позицию суда первой инстанции, к апелляции Баряев должен будет более тщательно проработать доказательную базу в части расходов, фактически понесённых компанией в связи с неисполнением обещанного министерством.

Эксперт напоминает, что у этой истории есть политическая подоплёка.

— Депутаты Законодательного собрания «многократно пытали членов правительства о финансовых рисках досрочного расторжения концессии. Неприятные для бюджета области повороты сюжета могут повлечь серьёзные последствия, — напоминает Андрей Кузнецов.

Суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации средств за расторжение концессии

Суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии

Напомним, на минувшей неделе арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Экология-Новосибирск» в удовлетворении иска о взыскании с Новосибирской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за расторжение концессионного соглашения. Речь идет о сумме 304 млн рублей.

Суд установил, что единственным доказательством возникновения у истца расходов выступает его собственный расчет. Доказательств расторжения концессионного соглашения по причине ненадлежащего исполнения концедентом своих обязательств не представлено.

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что с долгами Экологии-Новосибирск предложили разобраться Генпрокуратуре.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск мусорная концессия


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