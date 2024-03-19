Грузовикам запретят въезд на Октябрьский мост Новосибирска

В мэрии Новосибирска. После жалоб жителей на пробки на Октябрьском мосту, а также разноса и.о. мэра Олега Клемешова, ищут способы увечились пропускную способность одной из ключевых транспортных артерий, связывающих левый и правый берег города.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Эпов, подрядчик — ООО «Клевер» — в связи с ростом фронта работ увеличил численность работающих на объекте с 6 до 18 человек, а вскоре увеличит еще раз — до 30. Они будут работать круглосуточно.

— Фронт работ увеличен до 112 погонных метров. В течение недели подрядчики выполнили работы по демонтажу дорожной одежды, тротуарной части, а также демонтажу железобетонного парапетного ограждения, — пояснил Эпов. — С начала работ демонтаж выполнен на 200 из 1070 погонных метрах.

Для оптимизации работы светофорных объектов на улично-дорожной сети, прилегающей к Октябрьскому мосту, Городской центр организации дорожного движения привлек подрядчика, который с 20 марта устанавливает комплекс подсчета интенсивности дорожного движения на примыкающих к мосту улицах.

— Данные мониторинга транспортных потоков позволят провести анализ режимов работы светофоров, а в случае необходимости, выбрать наиболее оптимальный, способствующий увеличению пропускной способности Октябрьского моста, — подчеркнул Эпов. — Кроме того, со следующей недели планируем ввести запрет на движение грузовиков по Октябрьскому мосту. Для предупреждения водителей на примыкающих улицах будут размещены соответствующие информационные знаки.

— Эти планы были известны и неоднократно обсуждались, все межремонтные сроки истекли. Мы подгадывали работы к сдаче 4 моста, но больше откладывать было невозможно. Любое перекрытие или сужение связано с неудобствами для автовладельцев, — отметил и.о мэра Новосибирск Олег Клемешов. — Сейчас на подъездах к мостам увеличены расстояния обгона, чтобы у автомобилей была возможность в более комфортных условиях осуществлять перестроение.

Стоит отметить. что ситуация с коллапсом движения на Октябрьском и Димитровском мостах Новосибирска сегодня обсуждалась на транспортном комитете в региональном парламенте. Депутаты поинтересовались, как получилось, что сразу на двух мостах, соединяющих левый и правый берег, в этом году начались масштабные ремонтные работы.

В итоге депутаты предупредили, что будут внимательно следить за сроками и качеством ремонтных работ на мостах.

Ранее редакция сообщала о том, что на Димитровском мосту планируют запустить реверсивное движение.