СДЭК не отправляет и не принимает посылки по всей России

По всей России сервис доставки грузов СДЭК второй день не принимает и не отправляет посылки, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Сбой произошел 26 мая.

— Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В компании заверили, что все посылки будут бережно сохранены и выданы после устранения технических проблем.

Судя по комментариям в официальной группе СДЭК ВКонтакте, клиенты разделились на два лагеря. Одни из них призывают войти в положение компании, так как технический сбой может произойти в любой компании.

— Давайте мы все же останемся людьми, и войдём в положение компании. Никто от подобного не застрахован, и наша задача поддержать компанию, людей, которые стараются возобновить работу сервиса. Подобная проблема распространилась и на ОЗОН, и на Почту России, и на Яндекс. Будьте добрее к миру, к людям, — пишет Софья А.

Однако большинство клиентов — переживают за сохранность посылок и ругают сервис по доставке за сорванные планы.

— А как быть с растениями, которые могут засохнуть, пока проблемы будут устраняться?— сетует Елена Б. — Вы что издеваетесь? У ребёнка выпускной, платье у вас полежит? Вы что творите??!!! Выдавайте в ручную, — пишет Алексей К. — Самое отстойное, что когда все заработает, подозреваю, что начнется хаос и бардак, все ломанутся оформлять отправления или получать их. Будут задержки, очереди и прочее прочее, — предполагает Дмитрий А.

В СДЭК заверили, что заняты решением возникшей ситуации, пообещав исправить всё в ближайшее время.

По некоторым данным, сервера службы доставки взломали и заразили вирусом, который зашифровал все базы данных.

Напомним, в январе 2024 года новосибирцы стали на 25% чаще пользоваться экспресс-доставкой посылок. Кроме того, в нынешнем году увеличился средний вес посылок. Количество отправлений с максимальным весом до 18 кг по России выросло на 13%. В Новосибирске таких грузов стало больше на 23%.

Ранее редакция рассказывала о том, что временно переставали выдавать водительские права жителям Новосибирска. В апреле в базах ГИБДД произошел масштабный сбой.