Временно перестали выдавать водительские права жителям Новосибирска

В работе баз ГИБДД Новосибирской области произошел масштабный сбой. Как сообщает ГИБДД региона, возникли проблемы с выдачей водительских прав.

— Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы, — говорится в сообщении ГИБДД.

Зафиксирован технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях.

Пока сроки восстановления баз не называются. В настоящее время работы по восстановлению продолжаются.

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