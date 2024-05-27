Спасатели достали из ямы собаку жительницы Новосибирска

В Новосибирске спасатели МАСС достали из ямы собаку. Хозяйка обратилась к спасателям после того, как ее питомец провалился.

― Так как отверстие было очень узкое и достать собаку не представлялось возможным, спасатели МАСС приняли решение раскопать яму, ― отметили в сообщении спасателей.

После того, как спасатели отдали четвероногого спутника законной владелице, они закопали яму. Помимо этого территория провала была ограждена сигнальной лентой.

― Информация об этом передана в контролирующие органы, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что семь бельчат упали с деревьев за один день в Новосибирске.