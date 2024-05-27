Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Андрей Травников провели в Ташкенте рабочую встречу

Для Новосибирской области Республика Узбекистан – один из перспективнейших внешнеэкономических партнёров. Сегодня в нашем регионе зарегистрировано 60 совместных российско-узбекских предприятий, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сотрудничество Новосибирской области с Республикой Узбекистан налажено во всех важнейших отраслях экономики и социальной сферы – науке, образовании, промышленности, культуре, в информационных технологиях и торговле. Данные направления — в центре внимания областных властей.

На сегодняшний день 50% стоимостного объема поставок Новосибирской области в Узбекистан составляет продукция предприятий химической промышленности. Далее в структуре экспорта являются продовольственные товары.

Кроме того, перспективным направлением взаимовыгодного сотрудничества являются поставки в Узбекистан продукции машиностроения: электрических машин и оборудования, железнодорожных локомотивов, котлов.

При этом промышленные, строительные, торговые компании, вузы, медицинские учреждения и предприятия региона активно участвуют в бизнес-миссиях и выставках на территории Республики Узбекистан.