Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Андрей Травников провели в Ташкенте рабочую встречу

Для Новосибирской области Республика Узбекистан – один из перспективнейших внешнеэкономических партнёров. Сегодня в нашем регионе зарегистрировано 60 совместных российско-узбекских предприятий, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сотрудничество Новосибирской области с Республикой Узбекистан налажено во всех важнейших отраслях экономики и социальной сферы – науке, образовании, промышленности, культуре, в информационных технологиях и торговле. Данные направления — в центре внимания областных властей.
На сегодняшний день 50% стоимостного объема поставок Новосибирской области в Узбекистан составляет продукция предприятий химической промышленности. Далее в структуре экспорта являются продовольственные товары.
Кроме того, перспективным направлением взаимовыгодного сотрудничества являются поставки в Узбекистан продукции машиностроения: электрических машин и оборудования, железнодорожных локомотивов, котлов.
При этом промышленные, строительные, торговые компании, вузы, медицинские учреждения и предприятия региона активно участвуют в бизнес-миссиях и выставках на территории Республики Узбекистан.
Фото с сайта правительства НСО
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