Гранатометчик из Новосибирской области погиб в СВО

18 июля 2023 года погиб гранатометчик мотострелкового батальона Алексей Анатольевич Ерёмин, проходивший военную службу по контракту. Об этом сообщается в группе «Новосибирск скорбит»в Вконтакте.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 28 июля в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 13:00.

Напомним, что контрактник из Чулыма Анатолий Логинов погиб в ходе СВО в апреле 2022 года. Но похоронить его смогли только 25 июля 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области простятся с двумя погибшими в зоне спецоперации.