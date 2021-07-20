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В Новосибирске продают студию латиноамериканских танцев

  • 20/07/2021, 17:02
Автор:
Новости Новосибирска
Готовый проект продаётся без помещения.

Новосибирские рестораторы Фомина Яна и Анастасия Спирина продают студию латиноамериканских танцев Latina Top. В проект, который подготовили к продаже входит товарный знак с сайтом, социальными сетями и брендбуком, система CRM, клиентская база на 800 лояльных покупателей, юридическое сопровождение сделки.

Студия жарких танцев Latina Top была открыта в декабре 2020 года. Идеей послужили ограничения в период пандемии. Девушкам не хватало мест, в которых можно было бы выразить свою женственность, элегантность и энергию.

— Мы готовы делиться всеми планами по развитию с будущим владельцем и помогать на начальных этапах — комментирует одна из основательниц студии Яна Фомина.

Сейчас студия находится в центре Новосибирска в здании с одним из заведений предпринимательниц Poke Top. Готовый проект продаётся без помещения.

На данный момент рентабельность бизнеса оценивается в 35%.

Фото с официальной страницы студии в Instagram 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : студия танцев продажа Latina Top


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