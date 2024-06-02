Седьмое место по среднему размеру займа в микрофинансовых организациях заняла Новосибирская область

За первые четыре месяца доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов МФО составила 21%. Это на 6 процентных пунктов (п.п.) больше. Чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), основываясь на данные 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в бюро. Доля микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), напротив, сокращается.

По данным экспертов бюро, вместе с долей крупных займов растет и средний размер всех выданных займов МФО. В апреле 2024 года он составил 12,73 тыс. рублей, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2023 года – 11,45 тыс. руб.).

—Спрос на займы МФО свыше 30 тысяч рублей со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. В числе прочего на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы. Это также связано с корректировкой кредитных политик микрофинансовых организаций на фоне мер по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, в частности, введения макропруденциальных лимитов в отношении долговой нагрузки заемщиков, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, наибольший средний размер займа МФО в апреле 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (14,04 тыс. руб.), Московской области (13,85 тыс. руб.), Краснодарском крае (13,35 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (13,30 тыс. руб.).

В Новосибирской области средний размер займа МФО в апреле 2024 года составил 12,93 тыс рублей. Для сравнения, в 2023 году он был на уровне 11,75 тыс рублей (рост — 10%). Регион находится на седьмом месте по этому показателю.

Наиболее существенный рост среднего чека займа МФО продемонстрировали Свердловская (+15,6%), Оренбургская (+15,4%) и Кемеровская (+15,3%) области.

Ранее редакция сообщала, что коллекторы увидели рост доходов должников. Количество кредиторов, продающих долги на специальных торговых площадках, также увеличивается.