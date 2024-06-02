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200 мигрантов выселяют из общежития в Новосибирске

  • 02/06/2024, 10:39
Автор: Оксана Мочалова
200 мигрантов выселяют из общежития в Новосибирске
Они переезжают в другое помещение.

Более 200 трудовых мигрантов выселяют из общежития на улице 40 лет Октября в Новосибирске. Компания, которая наняла гастарбайтеров, заявила, что они съедут в другое место в течение 3-4 дней. Новое место жительства иностранных работников не называется.

Напомним, скандальное заселение уроженцев Узбекистана будоражит город с конца мая. Их наняла компания, которая занимается строительством кампуса Новосибирского государственного университета в Академгородке.

Жители Октябрьского района через издание Infopro54 публично возмутились массовым заселением иностранных специалистов в 5-этажное общежитие. Они рассказали, что иностранные граждане нарушали общественный порядок, ходили пьяными по округе и нелестно высказались в адрес русских. Жители района боялись отпускать на улицу своих детей.

Делом заинтересовался Следственный комитет. Начата процессуальная проверка.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах, ― отметили в СК.

После проверки, хостел огородили глухим забором.

На территории Новосибирской области ведутся несколько крупных строек, на которые планировалось приглашать рабочих из Дальнего зарубежья. В частности, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2000 специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысячи сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП «СКИФ» Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024 года планируется удвоить штат рабочих на объекте. Планировалось пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.

Ранее редакция сообщала, что трудовые мигранты, плохо знающие русский, могут работать в Новосибирске не больше месяца.

Источник фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : общество Мигранты выселение


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