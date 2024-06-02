Чужой автомобиль сдала в металлолом жительница Новосибирска

21-летняя жительница Новосибирска сдала чужой автомобиль в пункт металлоприема. Заявление о пропаже авто поступило от 22-летнего новосибирца. Он сообщил, что транспортное средство находилось у одного из домов по улице проспект Карла Маркса.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница города Оби. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.
— Подозреваемая, заметив, что транспортное средство стоит у дома в бесхозном состоянии, решила его похитить. С помощью эвакуатора она отбуксировала автомобиль в пункт металлоприема, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Транспортное средство вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее редакция сообщала, что на съемках известной телепередачи «Играй, гармонь!» в Новосибирске произошел неприятный инцидент. Один из участников остался без гармони. Неизвестный тайно похитил инструмент и едва не сорвал съемочный процесс.
Источник фото: freepik.com, автор- jcomp
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