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Чужой автомобиль сдала в металлолом жительница Новосибирска

  • 02/06/2024, 13:13
Автор: Оксана Мочалова
Чужой автомобиль сдала в металлолом жительница Новосибирска
Девушку удалось поймать.

21-летняя жительница Новосибирска сдала чужой автомобиль в пункт металлоприема. Заявление о пропаже авто поступило от 22-летнего новосибирца. Он сообщил, что транспортное средство находилось у одного из домов по улице проспект Карла Маркса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница города Оби. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

— Подозреваемая, заметив, что транспортное средство стоит у дома в бесхозном состоянии, решила его похитить. С помощью эвакуатора она отбуксировала автомобиль в пункт металлоприема, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Транспортное средство вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее редакция сообщала, что на съемках известной телепередачи «Играй, гармонь!» в Новосибирске произошел неприятный инцидент. Один из участников остался без гармони. Неизвестный тайно похитил инструмент и едва не сорвал съемочный процесс.

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : металлолом кража


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