«Депутаты не видят 300 рабочих»: Группа «ВИС» сделала фотосессию работ на четвертом мосту

Группа «ВИС» сегодня разместила фото с рабочими, которые строят четвертый мост в Новосибирске. Пресс-служба подчеркивает, что все фотографии сделан сегодня утром. Фотосессия стала следствием обвинения, которое на апрельской сессии выдвинули против концессионера депутаты, отметившие, что на стройке нет ни одного рабочего. Эта тема поднималась в ходе доклада главы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елены Гончаровой.

— Прозвучавшие заявления были широко растиражированы новосибирскими СМИ. Отчётные данные аудиторов породили волну домыслов и необоснованных выводов. Например, информация о выявленных нарушениях, оценённых в 3 млрд рублей, — это информация, озвученная ещё в конце 2023 года. Она касается не нарушений, а только случаев, когда работы были выполнены с изменениями проектных решений, —подчеркивают в пресс-службе ГК «ВИС».

В компании напомнили, что эти изменения были вызваны следующими факторами:

значительным удорожанием технологий и материалов, которые рассчитывались в ценах 2015 года,

выявленными в процессе строительства ошибками и недочётами проектной документации, которую предоставил концедент,

уходом с российского рынка ряда производителей и поставщиков.

Ряд споров в части выполненных концессионером и принятых концедентом объёмах работ сейчас рассматривается в судах.

— Специально для уважаемых региональных законодателей сообщаем: общая площадь строительства составляет более 500 тысяч м² и далеко не вся она располагается вдоль дорог, по которым ездят депутаты. Работы тоже далеко не всегда ведутся в зоне видимости. Как раз сейчас имеющийся фронт работ в условиях ограниченного финансирования (по изложенным выше причинам) находится в глубине строительной площадки, — заявили в компании.

268 рабочих и 48 человек инженерно-технического персонала продолжают строить мост, заявили в ГК «ВИС».